Galaxy S8 Oreo Beta Programı Başlıyor!
Galaxy S8 Oreo beta programı, belirli ülkelerde erişime açılıyor!
Samsung geçtiğimiz aydan beri Galaxy S8 ve S8+ için Android 8.0 Oreo üzerinde çalışıyor. Bir çok farklı kaynak Oreo beta programının bugün başlayacağına işaret ediyordu, ancak görünüşe bakılırsa beta programı başlamasa da hangi ülkelerin hangi sırayla programa katılabileceği belli oldu.
Yeni bir rapor, Samsung'un hangi ülkelerde Galaxy S8 Oreo beta programını yayınlayacağını açıklıyor. Şimdilik kesin tarihler belli değil, ancak ülkeler ve sıraları belirlenmiş durumda. Raporun iddiasına göre Samsung beta testinin ilk aşamasına Birleşik Krallık, Kuzey Amerika ve Güney Kore ile başlayacak. İkinci aşamada ise beta programı Çin, Almanya, İspanya, Fransa, Polonya ve Hindistan'a açılacak. İki aşama arasındaki zaman aralığı da henüz bilinmiyor.
Bu bölgelerde yaşayan Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları, zamanı geldiğinde Android 8.0 Oreo'u test edebilecekler. Samsung Members uygulamasını kullanarak kayıt olduktan sonra işletim sistemi güncellemesini Galaxy Apps ya da Google Play Store'dan indirebileceksiniz. Kayıt işlemini tamamlayıp, Oreo'yu indirdikten sonra 'Ayarlar'dan 'Yazılım güncellemesi'ni seçerek Oreo'ya geçebileceksiniz.
Samsung henüz Galaxy S8 Oreo beta programıyla ilgili her hangi bir detayı doğrulamadı. Ancak farklı kaynaklara bakılırsa işletim sisteminin yeni sürümü 2018'in ilk çeyreğinde mutlaka genel kullanıma açılacak.
Ali Ruhi Öztürk
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