Galaxy S8 Oreo ve Nougat Karşı Karşıya

Galaxy S8'e gelen Android Oreo güncellemesi, arayüzde ne gibi değişikliker yaptı? İşte ekran karşılaştırması!

Galaxy S8 Oreo ve Nougat Karşı Karşıya

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Sizin için seçtik: Teknolojik hediyeler!

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Sahte Teknik Destek Chrome'u Kilitliyor
Yeni Opera, Firefox Quantum'dan %38 Daha Hızlı!
İLTEK Günleri, Yıldız Teknik'te Başlıyor!
ARM'li Lumia 950'ye Windows 10 Yüklendi
PornHub, Twitter ve Reddit, Deepfake'e Savaş Açtı

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir