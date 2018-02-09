Galaxy S8 Oreo ve Nougat Karşı Karşıya
Galaxy S8'e gelen Android Oreo güncellemesi, arayüzde ne gibi değişikliker yaptı? İşte ekran karşılaştırması!
Oreo güncellemesi sonunda Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'a dağıtılmaya başlandı. Güncelleme öncelikle Almanya'daki beta test kullanıcılarına dağıtıldığından geriye kalan kullanıcılar, saat sayıyorlar. Sammobile'ın ekran görüntülerinden oluşturduğu karşılaştırma, güncelleme telefonunuza ulaşana kadar merakınızı giderebilir.
Ekran görüntüleri, Samsung'un kullanıcı arayüzü Samsung Experience 9.0'ın birçok alanda küçük değişiklikler yaptığını gösteriyor. Galerimizden ulaşabileceğiniz ekran görüntülerinde menülerde ve bazı uygulamalarda nelerin değiştiğini görebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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