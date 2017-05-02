Galaxy S8'de Olan, iPhone'da Olmayan 10 Özellik!
iPhone 7 mükemmel bir telefon olsa da, Samsung Galaxy S8'in bu özelliklerine sahip değil!
Samsung'un en yeni telefonu Galaxy S8, bir amiral gemisinden bekleyeceğiniz sayıda işlevi önününe seriyor. Apple'ın iPhone 7'si, müthiş donanımı, harika tasarımı, yüksek performansı ve uzun pil ömrüyle Galaxy S8'i belki de geçiyor, ancak iPhone 7'de olmayan bu özellikler, Galaxy S8 sahiplerine kendilerini ayrıcalıklı hissettiriyor.
İşte iPhone'un yoksun olduğu 10 Samsung Galaxy S8 özelliği!
1. İris Tarayıcısı
Galaxy S8'in iris tarayıcısı, telefonunuzun kilidini açmak için kullanabileceğiniz yöntemlerden sadece bir tanesi. Güvenli klasörlere ulaşmak için de kullanılabilen işlev, Samsung'a göre parmak izi tarayıcısından daha güvenli. iPhone'da ise sadece parmak izi tarayıcısı var.
2. Daha Büyük Ekran
Galaxy S8'in 5,8 inç'lik bir ekranı, Galaxy S8 Plus'ın ise 6,2 inç'lik ekranı var. Buna karşın iPhone 7 4,7 inç'lik, iPhone 7 Plus 5,5 inç'lik ekranlar sunmakla yetiniyorlar. Yani iPhone'un büyük ekranlı modeli bile "küçük" Galaxy S8 kadar büyük değil.
3. Kablosuz Şarj
Galaxy S8'inizi kablosuz şarj yüzeyine yerleştirerek şarj edebilir, kablo derdinden kurtulabilirsiniz. Galaxy S8'i kabloyla şarj ettiğiniz zaman ise hızlı şarj sayesinde pili normalden daha hızlı şarj etmiş olacaksınız. iPhone'da kablosuz şarj ve hızlı şarj seçenekleri bulunmuyor.
4. Standart Kulaklıklar
iPhone 7'nin standart kulaklık girişini kaldırmasıyla yılların kulaklık girişi, avantajlı bir özelliğe dönüştü. Galaxy S8'e herhangi bir kulaklığı aparat kullanmadan, direkt olarak bağlayabilirsiniz. Apple'da ise kablolu, normal bir kulaklığı iPhone 7'ye bağlamak için bir adaptöre ihtiyacınız var.
5. Samsung Pay ile Ödeme
Samsung Pay, standart manyetik kredi kartı okuyucuları üzerinden ödeme yapmanıza izin veriyor. Apple Pay'de olduğu gibi özel NFC yüzeylerine ihtiyacınız yok.
6. Sanal Gerçeklik Yazılımı
Galaxy S8, Facebook'un Oculus'undan faydalanan özel bir sanal gerçeklik yazılımıyla geliyor. iPhone'u Google Cardboard gibi bazı VR başlıklarıyla kullanmanız mümkün ancak cihaz, VR için doğal destek sunmuyor ve içerik çok kısıtlı.
7. Kalp Ritmi Sensörü
Galaxy S8 ile herhangi bir aksesuar satın almadan, yürürken veya koşu sırasında kalp ritminizi ölçebilirsiniz. Aynısını iPhone'da yapmak için bir Apple Watch'a veya ayrı bir aksesuara ihtiyacınız var.
8. Monitöre Bağlayabilirsiniz
Galaxy S8'i özel istasyonu yardımıyla bir monitör, klavye ve fareye bağlayabilir ve Samsung'u hazırladığı masaüstü arayüzde ofis yazılımlarını kullanabilirsiniz. Bu tür işlevler henüz pek rağbet görmese de, bazı kullanıcıların ve firmaların ilgisini çekebilir. iPhone'da yapabileceğiniz ise iPhone ekranını harici bir ekrana yansıtmaktan ibaret.
9. Bixby ile Keşif
Samsung'un dijital asistanı Bixby, gerçek dünyadaki nesnelerin fotoğrafını çekerek, onlar hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlıyor. Siri'de ise akıllı kamera özelliği yok.
10. Daha İyi Ekran
Samsung'un Galaxy S8'de kullandığı AMOLED ekran, hem daha iyi renkler sunuyor, hem de daha az güç tüketiyor. iPhone ise hala LCD ekran kullanıyor ve LCD ekranlar bazıları tarafından tercih edilse de, AMOLED kadar iyi görünmüyor.
Zeynel A. Öztürk
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