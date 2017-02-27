Galaxy S8'in Tanıtım Tarihi Kesinleşti: 29 Mart
Samsung, bugünkü MWC basın konferansında Galaxy S8'le ilgili beklediğimiz ipuçlarını verdi!
Samsung, bugün MWC'de yeni Galaxy Tab S3'ü, Galaxy Book'u ve fazlasını tanıtsa da, en önemlisini, yani Galaxy S8'i sonraya bıraktı. Ancak firma, beklediğimiz gibi Galaxy S8'den bazı ipuçları vererek merakımızı ayakta tutmayı başardı.
Galaxy S8'in 29 Mart'ta tanıtılacağı, firma tarafından doğrulandı. Galaxy S8'in tanıtımı, New York'ta gerçekleşecek. Firma, Galaxy S8'le ilgili kafamızda yeni soru işaretleri oluşturacak şu videoyu da bizlerle paylaştı:
Here's the #GalaxyS8 teaser shown by Samsung at #MWC2017. pic.twitter.com/3Ghgwg8tyb— SamMobile (@SamMobiles) 26 Şubat 2017
Güney Koreli dev, bugün yeni amiral gemisinin kutusundan bir çift AKG kulaklık çıkacağını da doğruladı. Bunda elbette Samsung'un Harman International Industries'i satın almış olmasının önemli payı var.
Bu arada Samsung, Galaxy S8'in ekran çerçevesinin çok ince olacağının veya çerçevenin hiç olmayacağının ipucunu veren bir başka video daha paylaştı:
Galaxy S8 hakkında şimdiye kadar öğrendiklerimiz arasında 5,7 inç ekran (Plus modeli için 6,2 inç ekran), 18,5:9'luk ekran oranı var. 29 Mart'taki tanıtım, Galaxy Note 7'nin ardından ilk büyük telefon tanıtımı olacak ve bizi nasıl bir telefon beklediğini gerçekten merak ediyoruz.
Zeynel A. Öztürk
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