Galaxy S9 Hakkında Daha Fazla Bilgi Geldi
Samsung'un yaklaşan amiral gemisi Galaxy S9 hakkında yeni bir bilgi daha geldi!
Samsung'un çok kısa bir süre sonra tanıtacağı yeni amiralleri Galaxy S9 ve Galaxy S9+ hakkında artık her gün yeni bir haber daha çıkıyor, son güne kadar da çıkmaya devam edecek. Kısa bir süre önce Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için kılıfların da ortaya çıkmasıyla telefonlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuştuk hatırlarsanız. Şimdi bunlara bir yenisi daha ekleniyor.
MobilFun tarafından ortaya çıkartılan videoda, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kılıfları kendini göstermişti. Özellikle kılıfların arkasına baktığımızda, burada parmak izi sensörünün yeri ve çift kameralar görülebiliyordu. Kameraları yeni modelde altlı üstlü kullanan Samsung, parmak izi okuyucuyu da bu iki kameranın altına yerleştirmiş.
Ortaya çıkan videoda, şu detaya da dikkat çekiliyordu: Galaxy S9 ve Galaxy S9+ kılıflarına, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ telefonları da sığıyor. Boyut itibariyle modellerin böylece aynı olacağını söyleyebiliyoruz. Tek fark, yeni model varyantların biraz daha yuvarlatılmış hatlara sahip olduğu.
Galaxy S9 ve Galaxy S9+'a yönelik olarak gelen yeni haber ise, yine MobileFun'dan. Galaxy S9 ve Galaxy S9+ Clear View kılıfları arasına bir de mor renkli model eklenmiş. Bu da yeni telefonların renk seçenekleri arasında mor rengin bulunacağını bizlere gösteriyor.
Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerini Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtacak. Barselona'da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi, 26 Şubat günü başlayacak. Biz de CHIP Online olarak fuarda bulunacağız ve size fuar öncesinden başlayarak fuar süresince tanıtımları aktaracağız.
Ercan Uğurlu
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