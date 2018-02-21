Galaxy S9 ile İlgili Bildiğimiz Her Şey!
Birkaç gün sonra gerçeğe dönüşecek olan Samsung Galaxy S9 hakkında hiç de az şey bilmiyoruz!
- Ali Ruhi Öztürk
Samsung Galaxy S9, 25 Şubat'ta resmi olarak duyurulacak. Cihazın ilk söylentilerinden piyasaya sürülmesine bir kaç gün kalana dek duyduğumuz tüm bilgileri topladık. Görünen o ki Samsung Galaxy S9 hakkında bildiklerimiz hiç de az değil.
Nasıl görünüyor?
Görünüm olarak Galaxy S8'e benzeyen yeni amiral gemisi, kenardan kenara "Infinity Display" ekrana ve çok da sevilmeyen Bixby tuşuna sahip. Cihazın ön kısmı çok tanıdık görünse de, arka yüzünde bir kaç değişikliğe sahip. Parmak izi okuyucusu artık kameranın yanında değil altında yer alacak, ayrıca cihazın stereo hoparlörlere sahip olacağı söyleniyor.
Kameralar
Samsung, Galaxy S9 ile kameraya ekstra önem veriyor. Cihazın fotoğraf makinesi değişken ƒ / 1.5 ve ƒ / 2.4 diyafram açıklığına sahip olacak (S9 Plus'ın aynı objektifi ve ikinci kamera için sabit bir ƒ / 2.4 olanını içerdiği söyleniyor), 960 fps çekime kadar destekleyen hareketli video özelliği de muhteşem yavaş çekim videolar çekmenizi sağlayacak. Arka kameraların optik görüntü sabitleme özellikli çift pikselli 12 megapiksel lensler olduğu söyleniyor; ön kameraya ise 8 megapiksellik bir objektif bulunuyor.
Donanım özellikleri
Galaxy S9 ve S9 Plus sırasıyla 5.8 ve 6.2-inç Super AMOLED, 18.5:9 en/boy oranında ve 2960 x 1440 çözünürlüğe sahip ekranlara sahip olacak. İki cihaz da su ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip. S9, 3,000mAh'lik bir pile sahipken, S9 Plus ise 3,500mAh pil kapasitesine sahip olacak. S9 4GB RAM ile, S9 Plus ise 6GB RAM ile sevk edilecek.
İki telefonunda Kuzey Amerikalı piyasalarda Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile sevk edilmesi beklenirken, dünyanın gerki kalanında cihaz Exynox 9810 işlemciye sahip olacak. Söylentilere göre cihaz 'Ushhup' adlı Samsung tarafından geliştirilen bir sosyal medya uygulması ile birlikte gelecek.
Fiyatları tam olarak belli olmasa da, S9'un 800 ile 925 dolar arasında bir yurt dışı fiyatıyla piyasaya sürüleceği konuşuluyor.
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