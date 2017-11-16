Galaxy S9 Vaktinden Biraz Erken Gelebilir!

Piyasaya çıkacak olan her yeni amiral gemisi telefon için ortaya çıkan iddia, şimdi de Galaxy S9 için gündemde...

Galaxy S9 Vaktinden Biraz Erken Gelebilir!

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