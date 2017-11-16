Galaxy S9 Vaktinden Biraz Erken Gelebilir!
Piyasaya çıkacak olan her yeni amiral gemisi telefon için ortaya çıkan iddia, şimdi de Galaxy S9 için gündemde...
Samsung'un yeni telefonu Galaxy S8'i henüz satın alanların Galaxy S9'un adını sıkça duymak hoşlarına gitmiyor olabilir. Ancak bu durum akıllı telefon dünyasının bir gerçeği ve yeni bir iddia (aslında her amiral gemisi telefon için ortaya atılan iddia) Galaxy S9'un beklenenden de erken gelebileceğini söylüyor.
İddiaya göre Galaxy S9, Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC 2018) hemen öncesinde tanıtılabilir. Bu her sene duyduğumuz bir dedikodu; bu yüzden hemen inanmamakta fayda var. Eğer iddia doğruysa Galaxy S9'un satışları Mobil Dünya Kongresi sırasında başlayabilir. Bu arada iddianın sahibi, Samsung'un iPhone X'teki bazı "numaraları" Galaxy S9'a kopyaladığını söylüyor. Hangi özelliklerden bahsedildiğini bilmiyoruz ancak tahmin yürütürsek Samsung, Apple'ın gelişmiş yüz tanıma yeteneklerine rakip olacak bir teknoloji için çalışıyor olabilir.
Galaxy S9 MWC'de tanıtılırsa aslında erken bir tanıtım olmayacak çünkü Galaxy S6 ve S7, konferanstan önce tanıtılmıştı. Yalnızca Galaxy S8'in etkinlikten sonra tanıtıldığını görmüştük. Bunun nedeni ise Samsung'un o sıralarda Galaxy Note 7 fiyaskosunu ortadan kaldırmakla meşgul olmasıydı.
Zeynel A. Öztürk
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