Galaxy S9 ve S9 Plus Hakkında Detaylar Geldi
MWC 2018'de tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus hakkında gelen yeni sızıntılar, bilinen şeylerin yanında yeni şeyler de söylüyor!
Evet, haftaya bir kez daha Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus haberleri ile başlıyoruz. Bir süredir sızıntılarıyla gündeme damga vuran Galaxy S9 modelleri, elbette tanıtılana dek yeni sızıntılarla gündemde kalmayı sürdürecek. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması planlanan Samsung'un yeni amiralleri, bu defa ETNews'ün radarına takılmış. ETNews tarafından ortaya konan bilgiler, şimdiye kadar duyduğumuz bazı söylentileri doğrularken, yeni iddiaları da beraberinde getiriyor.
Yeni bilgiler Galaxy S9'un kamerasına yönelik. Galaxy S9'da arka taraftaki kamerada tek sensör bulunacağı ve bunun f/1.5 ila f/2.4 diyafram aralığına sahip olacağı söyleniyor. Galaxy S9 Plus'ta ise, aynı teknik altyapı geçerli. Ancak bu telefonda tek kamerada çift sensör yer alacak. Bu da S9 Plus'ı düşük ışık performansında daha iyi bir konuma yerleştirecek.
Ekran, kamera ve pil
Galaxy S9 ve S9 Plus'ın ekran boyutlarının da sırasıyla 5.77 inç ve 6.22 inç olması bekleniyor. Daha önce böylesi boyutlarda bir telefonla tanışmadık. Samsung'un kenar çerçevelerini inceltmesi neticesinde böylesi boyutlar ortaya çıkıyor olabilir. Hatırlarsanız Note 8'de 6.3 inç ve Galaxy S8'de 6.2 inç gibi ekran boyutlarıyla karşılaşmıştık.
Öte yandan bilinenler arasında, telefonda bir iris tarayıcı olacağı ve ön kameranın da 8 MP olacağı yönünde. Ayrıca S9 ve S9 Plus, batarya konusunda da cömert davranacak gibi. Bilgilere göre telefonda yer alacak batarya bir hayli geniş olacak.
Ercan Uğurlu
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