Galaxy S9 ve S9 Plus Hakkında Detaylar Geldi

MWC 2018'de tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus hakkında gelen yeni sızıntılar, bilinen şeylerin yanında yeni şeyler de söylüyor!

Galaxy S9 ve S9 Plus hakkında detaylar geldi

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