Galaxy S9'da "Süper" Ağır Çekim Modu Olacak

Samsung Galaxy S9'da birbirinden farklı ağır çekim modları yer alacak!

Galaxy S9'da "süper" ağır çekim modu olacak

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