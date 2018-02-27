Galaxy S9'daki Intelligent Scan Bir Sorunu Çözüyor
Galaxy S9'un Intelligent Scan işlevi, iris tarama ve yüz yanıma özellikleri konusunda yeni bir dönemi başlatıyor!
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S8'deki biyometrik güvenliğin bazen can sıkan bir yanı, yüz tanımayı iris taramanın yerine kullanmanıza izin verilmemesiydi. Aynısı aksi için de geçerliydi; yüz tanıma çalışmadığında yerine iris taramayı kullanıp, cihazı açamıyordunuz.
Galaxy S9 ve S9 Plus'la gelen Intelligent Scan işleviyle birlikte bu kısıtlama ortadan kalkıyor. Henüz test etmesek de Intelligent Scan, iris tarama ve yüz tanıma işlevlerini aynı anda kullanarak farklı aydınlatma koşullarında kilidi hızla açmanızı sağlıyor. İşlev, özellikle güneş ışığı altında çok aydınlık ve karanlık ortamlarda işe yarayacak gibi görünüyor. Intelligent Scan'in iris ve yüz tarama işlevinden hızlı çalışmasını da bekleyebiliriz. Bununla birlikte işlevi henüz test etmediğimiz için yüzümüzü ve gözlerimizi aynı anda taramak isteyip istemediğini bilmiyoruz.
Intelligent Scan'in Galaxy S8 ve Galaxy Note 8'e ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu. İşlevi bu telefonlara taşımak için Samsung için muhtemelen sorun olmayacaktır. Firmanın yazılımını amiral gemileri arasında tutarlı hale getirmeye çalıştığını da biliyoruz. Bu yüzden Intelligent Scan'in Galaxy S8 ve Note 8'e gelmesi konusunda umutluyuz.
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