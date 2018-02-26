Samsung Galaxy S9 Plus Ön İnceleme
Samsung Galaxy S9 ile birlikte tanıtılan Galaxy S9 Plus'ı elimize aldık; tüm detaylarıyla bu videoda inceledik!
Samsung, MWC 2018 etkinliğinde Galaxy S9 ile birlikte, beklendiği gibi Galaxy S9 Plus'ı da sahneye çıkarttı. Dev fuarı yerinde izleyen CHIP Online ekibi de, tabii ki Galaxy S9 Plus'ı ele geçirip ilk ön incelemeyi yapmayı ihmal etmedi.
Galaxy S9 Plus nasıl bir telefon; yeni neler sunuyor; beklendiğine değdi mi? Tüm bu soruların cevaplarını, aşağıdaki kapsamlı ön inceleme videomuzda bulacaksınız. Galaxy S9 ön incelememizi içinse, buraya tıklamanız yeterli.
İyi seyirler...
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