Galaxy S9'dan Tek Kameralı Yeni Çizimler Sızdı
Çift kameralı bir Galaxy S9 bekleyenleri üzecek yeni çizimler, internette kendini göstermeye devam ediyor!
Galaxy S9'un sadece bir arka kamerayla gelebileceğini gösteren sızıntılar gelmeye devam ediyor. Önceki sızıntılar, cihazın Galaxy Note 8 gibi çift arka kamerayla geleceğini iddia ediyordu.
Yeni çizimler, birkaç gün önce çıkan ve yine Twitter'daki OnLeaks tarafından paylaşılan görüntülere benziyor. Aslında gördüğümüz çizimler tam olarak yeni değiller, sadece cihazı farklı açılardan gösteriyorlar.
Çizimde telefonun alt tarafındaki standart kulaklık girişini görebiliyoruz. Kulaklık girişi, bildiğiniz üzere Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ta da bulunuyor. Ekranın alt tarafındaki çerçeve bölümü ise önceki sızıntılara göre daha kalın görünüyor.
Yukarıdaki yeni sızan görüntü ise son günlerde sızan Galaxy S9 çizimleriyle tamamen uyumlu. Son çizimlerin birbiriyle uyum göstermesinin anlamı, bu tasarımın final tasarım olabileceği anlamına geliyor. En son dedikodular, Samsung'un yeni amiral gemilerini Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtabileceğini söylüyordu ancak firma, tanıtımı ayrı bir etkinlikte de yapabilir.
Zeynel A. Öztürk
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