Galaxy S9'un Arkası, Ciddi Eksiğin Sinyalini Verdi
Galaxy S9'dan bu sefer bir çizim değil, gerçek bir fotoğraf sızdı ve telefonun önemli bir yetenekten mahrum olabileceğini söyledi!
Samsung Galaxy S9 sızıntılarında ani bir artış yaşıyoruz. Gelen görüntülerin çoğu fotoğraf değil çizimlerden ibaret, ama bu kez Galaxy S9'un arka plakasını ilk kez görme şansını elde etmiş olabiliriz.
Techtastic tarafından ele geçirilen görüntünün asıl kaynağı, Çin'in sosyal ağı Weibo ve ince bir cam arka yüzeyi gözler önüne seriyor. Sızan fotoğraf, bize hemen Galaxy S8'in arka yüzünü hatırlattı ancak iki önemli fark var: Kamera için açılan yuva, tek bir kameranın sığacağından çok daha büyük. Parmak izi sensörünü ise göremiyoruz.
Görüntü gerçekten Galaxy S9'un arka kapağına aitse akla iki ihtimal geliyor: Galaxy S9 ya çift kamerayla gelecek, ya da kamera yuvasının bir kısmı, parmak izi tarayıcısı için ayrılmış ve aslında kamera tek lensli olacak.
İkinci tahminin gerçeğe dönüşmesi daha muhtemel çünkü yeni sızan çizimlerde parmak izi sensörünü kameranın hemen altında görmüştük. Ancak önceki sızıntıları görmezden gelip sadece bu sızıntıya bakarsak, Galaxy S9'un çift kamerayla geleceği sonucuna da varabiliriz. Ne de olsa Galaxy Note 8 çift kameraya sahip ve çift kamera, Samsung'un halihazırda ürettiği bir bileşen.
Eski dedikodulara dönecek olursak bir kısım dedikodunun çift kameranın sadece büyük ekranlı Galaxy S9 Plus'a özel olacağını söylediğini anımsıyoruz. Şimdiye kadarki tüm bilgileri kullanırsak, tahminimiz standart Galaxy S9'un parmak izi tarayıcısını arkada tutacağı ve tek kamera sunacağı.
Yine de sızıntılara şüpheyle bakmakta fayda var. Gerçek gibi görünse de, böyle bir arka yüzün sahtesini hazırlamak çok zor bir iş değil.
Zeynel A. Öztürk
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