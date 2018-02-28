Galaxy S9'un Duvar Kağıtları Burada
Galaxy S9 hissini şimdiden yaşamak isteyenler, artık onun duvar kağıtlarını indirip, kullanabilirler. Hepsi içeride...
- Zeynel A. Öztürk
Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus, tanıtımının üzerinden geçen iki gün içinde birçok övgü topladı. Samsung'un yeni telefonları çok büyük yeniliklerle gelmeseler de, var olanı koruyor ve birkaç önemli yenilik getiriyorlar.
Şimdi ise Galaxy S9'un resmi duvar kağıtları, internette paylaşıldı. Galaxy S9 için sabırsızlanıyorsanız ve onu şimdiden hissetmek istiyorsanız, bu duvar kağıtlarını telefonunuzda kullanabilirsiniz.
Galaxy S9 duvar kağıtlarına galerimizden ulaşabilirsiniz.
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