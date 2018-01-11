Galaxy S9'un ekran filmleri sızdı!
Tanıtım tarihi resmi olarak belli olan Galaxy S9'un sızıntıları kesilmiyor. Şimdi de telefonun ekran koruyucu filmleri sızdı...
Samsung, Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus'ı Şubat'taki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacağını dün açıklamıştı. Bu açıklama sızıntıların yavaşlayacağı veya duracağı anlamına elbette gelmiyor. Yeni ortaya çıkan Galaxy S9 ekran filmleri, daha önce sızan Galaxy S9 tasarımlarını doğruladı.
Firmanın mobil bölümünün başındaki DJ Koh, Samsung'un bir sonraki amiral gemilerini Barselona'daki MWC 2018'de tanıtacağını dün doğrulamıştı. Telefonun satışa sunulacağı tarih ise etkinlikte açıklanacak. Şimdiye kadar gelen Galaxy S9 dedikoduları ve sızıntılar, telefonun ekran boyutunu ve oranını koruyacağını söylüyordu. Sızan ekran koruyucular, kulaklık, iris tarayıcısı ve diğer sensörler için açılan yuvaların Galaxy S8'dekiyle aynı yerde bulunduğunu gösteriyor. Sensörlerin yeri Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus ile aynı konumda görünüyor ancak bundan olumsuz bir sonuç çıkarmak zorunda elbette değiliz.
Tanıtım günü yaklaştıkça bu tür sızıntılarla daha çok karşılaşmayı bekleyebilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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