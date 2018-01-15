Galaxy S9'un Kutusu, Özelliklerini Ortaya Çıkardı

Samsung Galaxy S9'un internete sızan kutusu, çok gelişmiş bir kameraya işaret ediyor!

Galaxy S9'un Kutusu, Özelliklerini Ortaya Çıkardı

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