Galaxy Serisinin Adı Değişebilir!

MWC'de ortaya çıkan bilgiye göre Samsung, amiral gemisi serisinin isminde değişiklik yapmayı ciddi ciddi düşünüyor!

  • Zeynel A. Öztürk
Galaxy Serisinin Adı Değişebilir!
Firma Galaxy S'lerdeki "S" harfini ve hatta sayıyı çıkarmayı düşünüyor

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