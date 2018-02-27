Galaxy Serisinin Adı Değişebilir!
MWC'de ortaya çıkan bilgiye göre Samsung, amiral gemisi serisinin isminde değişiklik yapmayı ciddi ciddi düşünüyor!
- Zeynel A. Öztürk
Samsung'un MWC 2018'deki en önemli duyurusu elbette Galaxy S9 idi, ancak firma geleceğe yönelik planları hakkında da bazı ipuçları verdi. Galaxy X'in geliştirme sürecinin devam ettiğini öğrenmiştik; şimdi ise bir sonraki Samsung amiral gemisinin adıyla ilgili bilgiler ortaya çıktı.
The Investor'e göre Samsung'un mobil bölümünün şefi Koh Dong-jin, bir medya konferansında Galaxy serisinin ismiyle ilgili sorulan bir soruya "Samsung, Galaxy'ye bağlı kalacak olsa da, S kısaltmasının veya numaralandırma sisteminin kalması gerekip gerekmediğini düşünüyoruz," cevabını verdi. Yönetici ismin nasıl değişebileceğiyle ilgili detaylara girmedi.
Bu açıklama, bizlere Galaxy S10'un Galaxy X adıyla çıkacağını söyleyen dedikoduları hatırlattı. Bu dedikoduya göre sonraki telefonlar, örneğin "Galaxy S11" piyasaya Galaxy X (2020) adıyla çıkacaktı. Parantezli isimlerin hayranı olduğumuzu söyleyemeyiz, bu yüzden Samsung'un özellikle amiral gemisi serisi için parantezsiz bir isim düzeni bulmasını umuyoruz.
Galaxy X adı şu an Samsung'un üzerinde çalıştığı katlanabilen telefonla ilişkilendirildiği için işler bu noktada biraz karışıyor.
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