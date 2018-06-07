Galaxy Tab S4, Android 8.1 ile Göründü
Samsung'un bir türlü resmiyet kazanmayan cihazı Galaxy Tab S4, Android 8.1 ile yakalandı!
Son birkaç aydır Galaxy Tab S4 ile ilgili duyumlar alıyoruz. Önceki modeline benzeyen Samsung'un yeni amiral gemisi tableti hem Wi-Fi hem de LTE bağlantı seçeneklerini sunacak. Şimdiyse Galaxy Tab S4'ün ABD sürümü, SM-T837P model numarası ile ortaya çıktı. Sprint için kullanılan tabletin LTE sürümü de olacak. SM-T835 daha önce tespit edilmişti ve bu sadece tabletin Wi-Fi modeliydi.
Galaxy Tab S4'ün Bluetooth sertifikası ve Geekbench girişi sayesinde işletim sisteminin Android 8.1 Oreo olduğu ortaya çıktı.
Samsung, birçok uyumlu cihaz için piyasaya sürülmüş olsa da henüz Android 8.1 Oreo ile birlikte gelen bir cihazı satışa sunmadı. Ancak Galaxy Note 9'un Android 8.1 Oreo ile geleceğinden kesin olarak eminiz.
Donanımsal özelliklerine bakacak olursak, Galaxy Tab S4 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olacak ve gücünü Snapdragon 835 işlemciden alacak. Tabi bu durum, Avrupa piyasası için muhtemelen Exynos olarak değişecek.
Samsung, 10.5 inçlik ekranı için 16:10 en boy oranına geçecek. Tablet ayrıca 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel ön kamera özelliklerine de sahip olabilir.
Galaxy Tab S4 için yeni bir aksesuar da söz konusu olabilir. Radyo Araştırma Ajansı tarafından Güney Kore'de bir "Kitap Kapağı Klavyesi" onaylanmış durumda.Model numarası da bu aksesuarın Galaxy Tab S4 için olduğunu gösteriyor.
Samsung'un Galaxy Tab S4'ü ne zaman piyasaya süreceği hala belirsiz. Şirketin yeni tableti IFA 2018'de tanıtması bekleniyor, ancak tablet Berlin'de gerçekleşecek bu etkinlikten önce de resmiyet kazanabilir.
H. Hüseyin Öztürk
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