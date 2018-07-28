Galaxy Tab S4 İlk Kez "Elde" Göründü
Samsung'un muhtemelen çok yakında tanıtacağı tablet Galaxy Tab S4, ilk kez böyle göründü.
Samsung, yeni tabletiyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Zira birtakım noktalarda büyük değişiklik yapan Samsung, son günlerde sıkça Galaxy Tab S4 tabletiyle gündeme gelmeye başladı. Yakın zamanda tanıtılmasını beklediğimiz Galaxy Tab S4, şu ana kadar gerek işletim sistemi gerek teknik kadrosu gerekse de Benchmark skorlarıyla sızmıştı. Ancak bu defa tamamen gerçek haliyle elde tutulurken kendini gösterdi.
Slashleaks tarafından YouTube kanalında yayınlanan videoda, çok kısa bir süre de olsa Galaxy Tab S4'ü elde tutulurken görebiliyoruz. Kamera başındaki kişi siyah ve beyaz renkli iki farklı Galaxy Tab S4'ü eline alıp hem ön hem arka yüzeylerini görüntülüyor.
Görüntülere göre her iki rengin de arka yüzü parlak (muhtemelen cam) yüzeyden oluşacak. Infinity Display ile Infinity Display ile gelmeyecek olan Tab S4, 10.5 inç boyutunda ekranın sahibi olacak gibi görünüyor.
Samsung, Galaxy Tab S4'te büyük bir değişiklik yaparak, ekranın altındaki home butonunu kaldırmış. Böylece daha geniş bir ekran deneyimi sunacak olan Galaxy Tab S4, bir de kenar çerçevelerini inceltseymiş açıkçası harika olurmuş demeden de geçemiyoruz. Bakalım Galaxy Tab S4, tanıtılana kadar daha ne gibi sızıntılar göreceğiz.
Ercan Uğurlu
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