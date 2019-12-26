Galaxy Tab S6 5G'yi Bu Kez Samsung Sızdırdı

Samsung'un eylülde tanıttığı tableti Galaxy Tab S6, Snapdragon 855 yonga seti, yenilenmiş bir S Pen, daha iyi hoparlörler, gelişmiş DeX yetenekleri gibi yeniliklerle geliyordu.
4G LTE sürümü de piyasaya sürülen cihazın 5G destekli bir sürümünün varlığı, Bluetooth SIG ve WiFi Alliance'ın onayını almasıyla ortaya çıkmıştı. Bu sırada tabletin model adının SM-T866N olduğu da anlaşılmıştı.
Şimdi ise bu cihazın varlığı, bizzat Samsung tarafından, firmanın Korece web sitesinde paylaşılan bir tanıtım sayesinde doğrulandı.
İndirimlerden ve ücretsiz ürünlerden bahseden tanıtımda Galaxy Tab S6 5G'nin yakında geleceği yazıyor. Tabletin tam olarak ne zaman ortaya çıkacağı ve hangi bölgelerde satışa sunulacağı ise belli değil.
5G'li Galaxy Tab S6 gerçeğe dönüşürse, 5G'yi destekleyen ilk tabletlerden biri olacak. Tablet henüz 3 aylık olduğundan, 5G dışında bir donanım değişikliği beklenmiyor.
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