Galaxy Tab S8 Ultra'nın İlk Gerçek Fotoğrafı, Tanıtımından Önce Sızdı!

Galaxy Tab S8 Ultra'nın ilk gerçek fotoğrafı ortaya çıktı ve çift kameralı ekran çentiği açıkça vurgulanmış gibi gözüküyor. Beklenildiği gibi çerçeve oldukça ince ve 16:10 en boy oranına sahip 14,6 inçlik ekranı oldukça cömert bir görüntü sunuyor.
Fotoğraf, bir perakende mağazasında çekilmiş gibi görünse de Galaxy Tab S8 serisi ne yazık ki henüz satışa çıkmadı. Samsung, Galaxy Tab S8 Ultra'yı 9 Şubat'ta Unpacked 2022 sahnesinde tanıtacak.
Fotoğrafa daha detaylı baktığımızda ise çentik ve çerçeveler dışında pek fazla detay görülmüyor. Çentik, öne bakan çift kamera sistemine sahip olan tek türev olması sebebiyle yalnızca Ultra modelinde bulunuyor. Sızıntılara göre öne bakan kameraların ikisi de 12 MP çözünürlüğe sahip.
Benzer bir şekilde Galaxy Tab S8 Ultra, üç model arasında bu kadar ince çerçevelere sahip tek model olacak. Ancak bu ayrıcalığın 1,100 Avroya mal olacağını da unutmamak gerekiyor.
Galaxy Tab S8 Ultra, şu ana kadarki en iyi Samsung tableti olacak ve gerçekten de piyasadaki açık ara en iyi Android tableti olacak gibi gözüküyor. Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinin giderek yaklaşması ile beraber, tüm cihazların detaylarını kısa bir süre içerisinde öğreneceğiz.
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