Galaxy Tab S8 Ultra'nın İlk Gerçek Fotoğrafı, Tanıtımından Önce Sızdı!

Galaxy Tab S8 Ultra, tanıtımından hemen önce, ilk defa gerçek bir fotoğrafta göründü!

  • Levent Öztürk
Galaxy Tab S8 Ultra ilk defa gerçek olarak görüldü

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