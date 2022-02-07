Metaverse İçin Taciz Önlemi: "Kişisel Sınır" Sistemi Nasıl Çalışacak?

Meta, Horizon sanal gerçeklik deneyimlerine, VR'de tacizi durdurmayı amaçlayan bir "kişisel sınır" sistemi ekliyor. Yeni özellik, Horizon Worlds oluşturma platformunda ve Horizon Venues canlı etkinlik hizmetinde varsayılan olarak etkin bir şekilde gelecek ve avatarların etrafında görünmez bir sanal bariyer oluşturarak diğer insanların çok yaklaşmasını engelleyecek.
Sınır sistemi, kullanıcıların başka bir avatara çok yaklaşmaları durumunda ellerini ortadan kaldıran mevcut bir özellik üzerine kurulu. Meta sözcüsü Kristina Milian, sistem insanların VR'de nasıl etkileşime girdiğine ilişkin standart normlar oluşturmayı amaçladığından, kullanıcıların kişisel sınırlarını devre dışı bırakmayı seçemeyeceğini doğruladı. Ancak, gelecekteki değişiklikler insanların sınırın boyutunu özelleştirmesine izin verebilir.
Birisi kişisel alanınıza girmeye veya ışınlanmaya çalışırsa, sistem onları otomatik olarak durduruyor. Ancak Milian, başka bir avatarın yanından geçebileceğinizi, bu nedenle kullanıcıların girişleri engellemek veya insanları tuzağa düşürmek için baloncuklarını kullanmak gibi şeyler yapamayacağını söylüyor.
Meta'daki değişiklikler, Horizon Worlds'ün uzun bir beta testinin ardından halka açılmasından iki ay sonra kullanıma sunuluyor. Bu süre zarfında, en az bir beta kullanıcısı, avatarının bir yabancı tarafından taciz edildiğinden şikayet etti. Tacizciyi durdurmak için engelleme özelliğini kullanan Meta, mevcut seçeneklerden tam olarak yararlanmadığını belirledi ve engelle düğmesi gibi özellikleri "kolay bulunabilir" hale getireceğini söylemişti.
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