Galaxy, Twitter'da iPhone'dan Daha Mutlu Ediyor!
Araştırmaya göre Samsung'un Galaxy telefon kullanıcıları, Twitter'da iPhone kullanıcılarına göre çok daha mutlu!
Samsung telefonunuzla ilgili bayıldığınız bir özelliği hiç Twitter'da paylaştınız mı? Ya da en son Galaxy cihazında nefret ettiğiniz bir sorun yüzünden Twitter'a içinizi döktünüz mü? Eğer bu sorulardan herhangi birine evet dediyseniz, bir araştırmanın parçası olmuş olabilirsiniz. Yapılan bu araştırma, Galaxy ve iPhone kullanıcılarının telefonları hakkında attıkları tweet'lere bakarak onların ne kadar mutlu olduğunu ölçmeye çalıştı.
LikeFolio adlı araştırma şirketinin Twitter verilerine dayanarak yayınladığı rapora göre Samsung Galaxy kullanıcıları, Apple iPhone kullanıcılarından daha pozitif. 2016'dan günümüze kadar atılan tweet'leri kapsayan araştırma, Galaxy Note 7'nin piyasaya sürüldüğü andan itibaren Galaxy kullanıcı memnuniyetinde inanılmaz bir düşüş gösteriyor. Samsung'un çabaları boşa çıkmamış olacak ki, Galaxy kullanıcılarının memnuniyeti bir kaç ay sonra tekrar artmaya başlamış. Tam olarak Note 7 öncesi değerlere geri dönmese de, markanın bu fiyasko ardından müşteri memnuniyetini iPhone'dan hala yüksek tutabilmesi ilginç bir durum.
Apple iPhone kullanıcılarının memnuniyeti ise %60'ın biraz üstünde de olsa Samsung'dan çok daha tutarlı bir çizgiye sahip. Önümüzdeki yıl iPhone X'in yaygınlaşması ile birlikte müşteri memnuniyeti de artabilir. Modern bir tasarıma sahip olan ilk iPhone olan X, OLED ekranı ve üç boyutlu yüz tarama teknolojisi sayesinde iPhone'a olan genel algıyı daha pozitif hale getirmesi bekleniyor.
Ali Ruhi Öztürk
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