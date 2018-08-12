Galaxy Watch ve Apple Watch Karşılaştırması

Yeni duyurulan Galaxy Watch'un özelliklerini Apple Watch ile karşılaştırdık!

Galaxy Watch ve Apple Watch Karşılaştırması

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

BAYRAMDA İHTİYACINIZ OLAN TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

DRONE'LARLA GÖKYÜZÜNÜN HAKİMİ SİZ OLUN

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Irone Throne'a Krallık İstilası Geldi!
28 Müthiş Duvar Kağıdı!
Microsoft Surface Go biraz "zor" tamir edilir
Galaxy Watch ve Apple Watch Karşılaştırması
Samsung Android Go için Hazırlanıyor

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir