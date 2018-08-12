Galaxy Watch ve Apple Watch Karşılaştırması
Yeni duyurulan Galaxy Watch'un özelliklerini Apple Watch ile karşılaştırdık!
Samsung, yeni akıllı saatini, Galaxy Watch'u Galaxy Note 9'un yanında tanıttı. Peki son dönemin en çok sevilen saatlerinden Apple Watch ile yeni Galaxy Watch'u karşı karşıya getirirsek, nasıl bir tablo ortaya çıkar?
Apple Watch 3 artık neredeyse bir yaşında, ama yine de bileğinize yönelik en beğenilen cihazlardan biri. Aşağıda, her iki saat hakkında bildiğimiz özellikleri, tasarımı, fiyatı ve daha fazlasını inceleyeceğiz.
Yeni Samsung Galaxy Watch tasarımı ile başlayalım. Seçebileceğiniz 46mm ve 42mm seçenekleriyle iki farklı sürüm bulunuyor. Her birinin saatinizle etkileşimde bulunabilmeniz için bir döner çerçevesi var; bu da Apple Watch'ın sunmadığı bir şey. Kare tasarımlı Apple Watch 3'ün aksine Galaxy Watch'ın da yuvarlak olduğunu belirtmek gerekiyor.
İki saatin büyük olanı sadece gümüş renginde gelirken, 42mm seçeneği altın ve siyah renkte geliyor. Her model için, burada okuyabileceğiniz bir dizi farklı kordon bulunuyor.
Apple Watch 3 de iki boyutta geliyor, ancak ilk sürümü Galaxy Watch'dan daha küçük. Daha şık bir cihaz arayanlara uygun 38mm veya 42mm'lik bir seçenekleri bulunuyor.
Apple Watch ile alüminyum, paslanmaz çelik ve seramik gibi farklı malzemelerin seçimini yapabiliyorsunuz, ayrıca mükemmel saatinizi bulmanız için çok fazla renk seçeneğiniz bulunuyor.
Daha büyük olan Samsung Galaxy Watch'ın ekranı 1.3 inç AMOLED boyutunda iken, daha küçük olan 1.2 inçlik bir ekrana sahip. Her ikisi de, bilekte oldukça net görünmesi gereken 360 x 360 çözünürlüğe sahip.
Daha büyük olan Apple Watch 3'teki 1,65 inçlik ekran, her zaman en rahat ve okunması kolay bir boyut hissi verirken, 38 mm'lik saatin ekranı biraz daha yoğun bir tasarıma sahip olmak için biraz daha küçük.
Apple Watch bu biraz daha büyük bir ekrana sahip, ancak her iki saat de, kullanmak isteyeceğiniz uygulamalarla etkileşimde bulunmak ve bildirimlerinizi okumak için yeterli alan sunuyor.
Samsung'un fitness özellikleri, yoga, bisiklet ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok farklı sporu takip edebiliyor. Bilek tabanlı bir kalp atış hızı monitörü, dahili GPS ve 5 ATM su direnci ile yüzmeyi takip edebilmek için havuza girebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Yeni özellikler arasında, kalp ritminizi izleyen ve stres düzeyiniz beklenenden daha yüksek olduğunda nefes almayı hatırlatan bir stres yönetimi aracı yer alıyor. Ayrıca, altı farklı aktiviteyi tanıma özelliği ile de otomatik olarak antrenmanları izlemede çok daha iyi.
Bu da Apple Watch 3 ile yapabileceklerinize benzer bir özellik seviyesi anlamına geliyor, ancak bu cihazda stres izleme özelliği bulunmuyor.
Apple Watch sadece iPhone'larla çalışırken, Samsung Galaxy Watch'u hem iPhone hem de Android cihazlar ile kullanabileceksiniz. Android telefon kullanıcısıysanız, bu sizin için karar vermenizi sağlayabilecek bir durum.
Galaxy Watch, Tizen yazılımının en son sürümünü çalıştırırken, Apple Watch 3 ise biraz daha başarılı watchOS 4 yazılımına sahip.
Tizen, platforma katkıda bulunan pek çok uygulama geliştiricisiyle beraber hızla gelişiyor, ancak bu noktada watchOS daha kullanışlı ve daha fazla uygulama içeriyor.
Galaxy Watch, Exynos 9110 çift çekirdekli 1.15GHz çip seti ile desteklenirken, Apple Watch 3 en son Apple S3 çip setini kullanıyor.
Watch 3 ve 42mm Galaxy Watch'ın 768MB RAM'i var, ancak 46mm Samsung cihazı 1,5GB'lık bir alana sahip. Henüz bir akıllı saatte Exynos'u kullanmış olmamamızdan dolayı, şu anda ne kadar güçlü olacağını bilmiyoruz, ama daha fazla RAM'e sahip olan sürümün daha hızlı olmasını beklenebilir.
Pil söz konusu olduğunda ise Apple Watch 3'te ortalama olarak bir gün süren bir 279mAh batarya bulunuyor. Daha büyük olan Samsung Galaxy Watch, bir akıllı saat için büyük olduğu söylenebilecek 472mAh bataryaya sahip ve Samsung, bunun tek bir şarjla yedi gün kullanıma yeteceğine inanıyor.
Eğer bu doğruysa, akıllı saat alanında çok önemli bir isim olacağı söylenebilir, bunun gibi birçok tam donanımlı cihaz, bir ya da iki kez bir şarjla sadece bir günü atlatmayı ancak başarıyor. Daha küçük Galaxy Watch sadece 270mAh bataryaya sahip ve bu yüzden iki gün kadar dayanması daha yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor.
Şu anda Samsung Galaxy Watch için fiyatlandırma detayları bulunmuyor. Saatin daha büyük LTE sürümünün, yalnızca Bluetooth sahibi olan modelinden daha pahalıya mal olacağı rahatlıkla söylenebilir ancak şu anda bu fiyat farkının ne olacağını bilmiyoruz.
Apple Watch 3'e gelince, fiyatlar 329 $ / 329 $ / AU $ 459'dan başlıyor ancak eğer saatin LTE versiyonunu istiyorsanız 399 $ / 399 $ / AU $ 559'dan biraz daha fazla harcamanız gerekiyor. Ayrıca, şirketin Eylül ayında Apple Watch 4'ü duyurması halinde fiyatın yakında düşeceğini tahmin etmek de mümkün.
Satın alacağınız bu saatlerin arasında karar vermeniz fiyatına ve sahip olduğunuz telefonun türüne bakabilir, ancak Samsung Galaxy Watch, Apple Watch 3'e uygun bir alternatif olabilecek gibi gözüküyor.
Yine de Apple Watch 4 çok yakında olabileceğini ve bu saatlerde bulunmayan yepyeni özellikler sunabileceğini unutmamakta fayda var.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın