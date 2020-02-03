Galaxy Z Flip, Bu Kez Elde Göründü

Resimlerini ve teknik özelliklerini cömertçe gösteren Galaxy Z Flip, şimdi de kısa bir inceleme videosuyla göründü.
19 saniyelik video, Twitter'daki popüler sızıntı hesaplarından Ben Geskin tarafından paylaşıldı. Videoda cihazın ekranının nasıl açılıp kapandığı görünüyor. Videoda telefon kapandığında aktif hale gelen küçük ekranı da görebiliyoruz. Bu ekran, cihaz katlanmış durumdayken saati ve bildirimleri gösteriyor.
Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB— Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020
Bir süre önce Galaxy Z Flip'in Galaxy Fold 2 adıyla geleceği düşünülüyordu, ancak Galaxy Z Flip farklı yönde katlanıyor. Kitap gibi katlanan Gerçek Galaxy Fold 2'nin bu sene çıkması bekleniyor.
Sızıntılar, Galaxy Z Flip'in Snapdragon 855 işlemci, 8GB RAM ve 256GB depolama alanıyla geleceğini söylüyor. Güçlü özelliklere sahip cihazın bir microSD kart yuvası muhtemelen olmayacak. Z Flip'in çıkışı, benzer bir tasarıma sahip olan Motorola Razr ile neredeyse aynı zamana denk geldiğinden, bir anda iki benzer seçeneğiniz olacak.
11 Şubat'taki Samsung etkinliğinde Galaxy S20'ler de tanıtılacak, yani yenilik dolu bir etkinlik bizi bekliyor.
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