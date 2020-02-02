Galaxy Z Flip'in de Gizlisi Saklısı Kalmadı!

Galaxy S20'den sonra, Galaxy Z Flip'in de son gizli kalan özellikleri ortaya çıktı!

Galaxy Z Flip'e Stereo Hoparlör, 12W Şarj

Samsung, muhtemelen 14 Şubat'ta satışa sunacağı Galaxy Z Flip ile geleceğe damgasını vurmak istiyor. Telefon hakkındaki dedikodular, bu tarihe kadar gelmeye devam edecek. Şimdi ise Galaxy Z Flip'in stereo hoparlörle geleceği iddia edildi.

Twitter'da ortaya çıkan son dedikoduya göre Galaxy Z Flip'in dışındaki küçük boyutlu ekran, sadece 1,05 inç boyutunda olduğundan Cover Display adıyla anılmayacak. Firma, bildirimleri ve diğer kısa bilgileri gösterebilen bu ekranı iddiaya göre "Focus Display" olarak adlandıracak.

Kaynağa göre Galaxy Z Flip, stereo hoparlörler (yani iki hoparlör) ile gelecek ancak hoparlörlerde başka büyük bir yenilik beklemeyin. Bir başka iddia ise katlanan telefonun Galaxy Note 10 gibi 12W kablosuz şarj desteği sunacağı. Telefonun, yine Note 10'da olduğu gibi 9W Wireless PowerShare işlevini destekleyeceği iddia ediliyor.

Galaxy Z Flip'in pil gücünün 925mAh ve 2.375mAh kapasiteli iki pilden oluştuğu belirtiliyor. Böylece toplam 3.300mAh güce ulaşılıyor.

Samsung'un beklenen Galaxy S20 telefonları gibi Galaxy Z Flip'in de bilmediğimiz çok fazla özelliği kalmadı gibi görünüyor. Yine de birbiriyle çelişen bazı iddialar var. Önümüzdeki günlerde gelecek bilgiler, bu çelişkileri ortadan kaldırabilir.

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