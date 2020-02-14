Galaxy Z Flip'ten İlk Gün Raporu: İyi mi, Kötü mi?

Samsung, kendi evinde ilk 7,5 saatte kaç adet Galaxy Z Flip sattığını açıkladı. Bu satış rakamı iyi mi, kötü mü karar size kalmış...

Galaxy Z Flip, Güney Kore'de 900 Adet Sattı

Hafta başında ön siparişe sunulan Samsung Galaxy Z Flip'in çıktığı ilk 7 saatte 900 birim satıldığı söylendi.

Wikileaks Korea'ye göre telefonun Güney Kore'de en çok satılan rengi, mor tona sahip "Mirror Purple" oldu. Bu renge sahip telefonun stoklarının Mirror Black seçeneğinden iki saat önce tükendiği belirtiliyor. Üçüncü renk seçeneği olan Mirror gold ise Samsung'un kendi evinde henüz ön siparişe sunulmadı. Bu üçüncü seçeneğin diğer ülkelerde de daha kısıtlı sayılarda piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

Bilgilerin resmi bir kaynaktan gelmemesi bir yana, yepyeni bir telefonun sadece 900 adet satması büyük bir başarı gibi görünmüyor. Ancak 7,5 saat de oldukça kısa bir süre ve üstelik Galaxy Z Flip'in Galaxy S20 seviyesinde toplu üretilmediğini biliyoruz. Telefon, ön sipariş verenlerin eline 14 Şubat'ta ulaşacak.

Satışlar bu hızda devam eder ve Samsung'un stokları tükenmezse, firma ilk 30 gününde sadece Güney Kore'de 85.000 Galaxy Z Flip satacak demektir. Ancak satışların aynı hızda devam edeceğini varsaymak doğru olmayacağından satışların hangi seviyede olacağını veya Galaxy Z Flip'in başarılı olup olmadığını şimdiden söylemek zor.

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