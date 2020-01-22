Galaxy Z Flip'in Kamerası Bir Anda "Küçüldü"

Yeni bir sızıntı, Samsung'un beklenen "kapaklı" katlanan telefonunun 108MP kamerayla gelmeyeceğini söylüyor. Daha önceki bir Bloomberg raporu, cihazda 108MP'lik bir kameranın bulunacağını söylemişti.
Resmi olmayan bilgiler değişebildiğinden, daha önceki 108MP iddiasının da doğru olabileceğini söyleyelim. Giriş seviyesinde bir katlatan telefon olmayı amaçlayan Galaxy Z Flip'te 108MP yerine 12MP'lik bir ana kameranın kullanılması, herhalde kimseyi şaşırtmayacaktır. Fiyatı düşürmek için birkaç alanda fedakarlıkta bulunması beklenen telefonun olağanüstü bir kamerayla gelmemesi, sürpriz olmayacak.
Telefonun 256GB depolamayla geleceği iddialarında ise son tweet'lere göre bir değişiklik yok. Samsung, siyah, mor, beyaz-siyah renkleriyle gelmesi beklenen cihazda 6,7 inçlik bir ekran kullanmayı düşünüyor.
Galaxy Z Fold hakkındaki tüm önemli yenilikleri 11 Şubat'taki resmi tanıtıma kadar sizlere ulaştıracağız.
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