Galaxy Z Flip'te "Şok Emici Bir Katman" Var

Galaxy Z Flip, Samsung tarafından bu ayın başında düzenlenen Unpacked etkinliğinde tanıtıldı. Firmanın ikinci katlanan telefonu, "Ultra İnce Cam (UTG)" gibi özellikleriyle Galaxy Fold'un yaşadığı sorunları ortadan kaldırmayı umuyor. Ancak JerryRigEverything tarafından yapılan dayanıklılık testleri, cam olduğu söylenen bu ekranın plastik film gibi kolayca çizildiğini ortaya çıkarmıştı.
Eleştirilerin ve tartışmaların yoğunlaşması üzerine Samsung, hızla bir açıklama yapmış ve camın üzerinde koruyucu bir katman olduğunu söylemişti. Şimdi ise yeni ortaya çıkan şirket içi belgeler, iki cihazın ekran teknolojisi arasındaki farkları gösterdi. Belgeler, UTG katmanının altında şokları emen bir katman bulunduğunu gösteriyor. Bu katman sayesinde çarpmalara karşı dayanıklılık sağlanıyor.
Rapor, katmanın "çatlak ve baloncuk gibi sorunların etkisini azaltma yeteneğine" de sahip olduğunu söylüyor. Galaxy Z Flip'te kullanılan UTG, Galaxy Fold'daki poliimid katmanının yerine geçiyor.
Galaxy Z Flip'in form faktörü henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış olsa da, Samsung'un güvenliği artırmak için aldığı önlemler önemli. Firma, bunların yanında 199 dolara bir defalık ekran değiştirme hizmeti de sunuyor.
Ekranın altında kamerayla geleceği söylenen Galaxy Fold 2, temmuzda geldiğinde Z Flip'in üzerine neler getireceği merak konusu.
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