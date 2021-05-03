Galaxy Z Fold 3, Ekran Altı Kamerası ve S Pen'i ile Sızdı

Samsung'un gelecek katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3, ekran altı kamera ve S Pen ile ilk kez sızdı.

  • Ercan Uğurlu
Galaxy Z Fold 3'e Ekran Altı Kamera ve S Pen

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