Galaxy Z Fold 3, Ekran Altı Kamerası ve S Pen'i ile Sızdı

Samsung, bu sene 2 yeni katlanabilir akıllı telefon sunmayı planlıyor. Bunlardan biri Galaxy Z Flip 3 olacakken, bir diğeri ise Galaxy Z Fold 3 olacak.
Daha önce de Galaxy Z Fold 3 ile ilgili birtakım sızıntılar duymuştuk. Ancak bu defaki, Galaxy Z Fold 3 için bir hayli heyecanlandıracak bir haber. Öyle ki Galaxy Z Fold 3, ekran altı kameraya sahip ilk katlanabilir akıllı telefon olacak gibi görünüyor. Sızan fotoğraflarda da bu net şekilde görülüyor.
Öte yandan çokça konuşulan S Pen desteğinin de Galaxy Z Fold 3'te yer alacağı da öyle. Görüntülerde, kalemin bir video görüşmesi ile eşzamanlı olarak not almak için kullanıldığı gösteriliyor.
Sızan bu fotoğrafların, Samsung tarafından Galaxy Z Fold 3'ün pazarlanması ve tanıtılması amacıyla hazırlanmış olduğu iddia edilirken, Samsung cephesinden elbette şimdilik bu konu hakkında bir bilgi yok.
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