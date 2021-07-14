Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Watch 4, Bu Kez Samsung'un Videosunda Göründü

Görünene göre Samsung, dün YouTube'da yayınlanan yeni bir resmi video aracılığıyla tüm dünyaya yaklaşan Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Watch 4 için ilk bakışı sundu. "Galaksinin Sesleri" başlıklı videoda uygulama geliştiricileri Good Lock ve platformun yıllar içinde nasıl değişip geliştiği hakkında konuşuyor. Daha da önemlisi, videoda yer alan geliştiricilerden biri kısa bir süre için Galaxy Watch 4'ü bileğine takarken, bir Galaxy Z Fold 3 kullanırken görülebiliyor.
Galaxy Z Fold 3, kamera muhafazasını kısmen görünür halde bırakan bir deri kılıfla kaplı. Tahmin edilebileceği gibi video pek fazla detay göstermiyor ancak açıkta görünen kısımlar, geçen hafta sızdırılan görüntülerle ortaya çıkan tüm tasarım öğeleriyle uyumlu görünüyor.
Deri kılıf, dış ekranı olduğu kadar menteşeyi de kapsıyor gibi görünüyor ve videodan kesin olarak söylemek zor olsa da, bir S Pen'i alacak kadar geniş görünüyor.
Galaxy Z Fold 3, bu videoda yalnız değildi ve bize katlanabilir cihaz hakkında bir fikir veren aynı geliştirici, muhtemelen Galaxy Watch 4 olan yeni bir Galaxy akıllı saat takıyordu.
Videoda görülen giyilebilir, gümüş bir döner çerçeveye ve düz yan düğmelere sahip. Saat, silikon yerine deri kayışa bağlı, bu nedenle Samsung'un her iki seçeneği de satışa sunması mümkün gözüküyor.
Videonun geri kalanı Good Lock ve kullanıcıların geliştiricilerin platformu şekillendirmesine nasıl yardımcı olduğunu tartışmaya devam ediyor. Ne yazık ki Good Lock, dünya çapında hala mevcut olmayan coğrafi kısıtlamaları olan bir hizmet ve Galaxy Z Fold 3'ün piyasaya sürülmesiyle bunun değişip değişmeyeceğini yalnızca zaman gösterecek.
Hem katlanabilir cihazın hem de Galaxy Watch 4'ün Samsung'un Ağustos ayındaki yaklaşan etkinliğinde tanıtılması bekleniyor...
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