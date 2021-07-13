Samsung'un ISOCELL Auto 4AC, Otomobillerde Yeni Bir Dönemi Başlatıyor!

Samsung, otomobiller için geliştirdiği ilk özel kamera sensörü olan ISOCELL Auto 4AC'yi tanıttı. ISOCELL Auto 4AC , yapılan açıklamaya bakılırsa otomobillere özgü bazı zorlukları çözmeyi vaat ediyor.
ISOCELL Auto 4AC, 1,2 MP çözünürlüğe ve 3µm (mikron) ayrı piksel boyutuna sahip 1/3,7 inçlik bir sensör. Bu yeni ISOCELL kamera sensörü, CornerPixel isimli teknolojiyi kullanıyor. 3µm pikseller düşük ışık koşullarında kullanılırken, 1µm pikseller parlak koşullarda kullanılıyor. CornerPixel teknolojisinin, tünel girişleri ve çıkışları ile kapalı otopark çıkışları gibi yerlerde, yani hem parlak hem de karanlık kısımların olduğu koşullarda son derece yararlı olduğu söyleniyor.
Samsung'un kamera sensörleri ve Exynos çipleri üreten iş kolu olan System LSI, yeni otomobil kamera sensörünün, herhangi bir hareket kusuru olmadan gerçek zamanlı olarak canlı HDR videolar (120 dB dinamik aralığı ile) sunabileceğini söylüyor. ISOCELL Auto 4AC, bir araçta ön görüş, arka görüş veya çevre görüş kamerası olarak kullanılabiliyor.
ISOCELL Auto 4AC, -40 derece ile 125 derece arasındaki sıcaklıklarda sorunsuzca çalışabiliyor ve AEC-Q100'deki derece 2 kriterlerini karşılayabiliyor. Bilmeyenler için söyleyelim; AEC-Q100, otomotiv parçaları için bir güvenilirlik sertifikası.
Samsung'un yeni kamera sensörü, otomobillerdeki ön ve arka kameraların yerini alabilirken, aynı zamanda dikiz aynalarının yerine de yerleştirilebilecek. Böylece dikiz aynaları yerine minik kameraların kullanımı da kolaylaşmış olacak. Hatırlanacağı gibi Samsung, henüz geçtiğimiz günlerde, Tesla Cybertruck araçlardaki kameralar için Tesla ile büyük bir anlaşmaya imza atmıştı. Bu anlaşma kapsamında, tesla Cybertruck'larda ISOCELL Auto 4AC'yi görmek kimse için sürpriz olmayacaktır.
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