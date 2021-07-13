Samsung'un ISOCELL Auto 4AC, Otomobillerde Yeni Bir Dönemi Başlatıyor!

Samsung, otomobillere özel olarak geliştirdiği yeni kamera sensörü ISOCELL Auto 4AC ile otomobil pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor!

Samsung'dan otomobillere hediye: ISOCELL Auto 4AC

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