Galaxy Z Fold 3'ün Sahip Olacağı Konuşulan S Pen Desteği Kesinleşti Gibi!

Samsung, en azından bu yıl için Galaxy Note serisini geride bıraktı, ancak S Pen varlığını koruyor. Bunun ilk kanıtı, Galaxy S21 Ultra'nın S Pen desteği ile birlikte gelmesi olmuştu. Yakında çıkacak olan Galaxy Z Fold 3'ün de, S Pen desteği ile geleceği konuşuluyordu. Bu durum daha önceki sızıntılar ve haberler tarafından netleştirilmişti, ancak artık bu teoriyi destekleyecek daha fazla kanıt bulunuyor.
Henüz piyasaya sürülmemiş S Pen Pro, kısa bir süre önce EJ-P5450 model numarasıyla FCC tarafından onaylandı. Bu aksesuar ilk olarak Ocak 2021'de Galaxy S21 Ultra için normal S Pen ile birlikte duyurulmuştu, ancak Samsung'un bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkacağını söylediği bir ön tanıtıma rağmen henüz piyasaya sunulmuş değil.
FCC'deki varlığına bakılırsa, S Pen Pro nihayet kendini göstermek için hazırlanıyor. Ve FCC dosyalarına eklenen resmi etikete göre, S Pen Pro, Galaxy Note 10 Lite (ve bahsedilmese bile muhtemelen standart Note 10 / Note 10+) , Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note 20 ikilisi, Galaxy Tab S7 serisi, Galaxy Tab S6 ve elbette yakında çıkacak Galaxy Z Fold 3 5G ile uyumlu olacak.
Yaklaşan S Pen Pro, Bluetooth LE bağlantısına sahip, bu da bu yılın başlarında piyasaya sürülen standart S Pen modelinin aksine Air Actions'ı desteklediği anlamına geliyor. Pro modeli ayrıca biraz daha büyük ve dahili bir pil içeriyor.
S Pen Pro'nun Galaxy Z Fold 3 ile birlikte nasıl sunulacağı ve perakende paketine dahil edilip edilmeyeceği veya isteğe bağlı bir aksesuar olarak ayrıca satılıp satılmayacağı henüz belli değil. S Pen Pro'nun çeşitli diğer Galaxy cihazlarıyla uyumluluğu göz önüne alındığında, muhtemelen ikinci seçeneğin tercih edileceği tahmin edilebilir.
Galaxy Z Fold 3'ün Ağustos ayında Unpacked etkinliğinde sahneye çıkması bekleniyor, ancak Samsung henüz kesin bir tarih doğrulamadı. Yeni katlanabilir telefon, Ağustos ayı sonlarında veya Eylül ayında satın alınabilir hale gelebilir...
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