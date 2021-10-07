Netflix'İn Hit Dizisi Squid Game'in 2. Sezonu Olacak mı?

Netflix'in şu an dünyanın en büyük şovu olarak lanse ettiği Squid Game, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir anda 1 numaraya oturdu. Çok sevilen ve hakkında çok konuşulan dizinini şimdiden 2'inci sezonunun ne zaman başlayacağı en çok sorulan sorular arasında. Peki, Squid Game 2. Sezon olacak mı?
Netflix'in Global Productions Başkanı Bela Bajaria, 2'inci bir sezon olmayacak. Bajaria, bunu direkt olarak söylemese de verdiği röportajda bunu ima etmiş. 2'inci sezonun –en azından yakın bir tarihte- gelmeyecek olmasının ana sebebi ise kuşkusuz Squid Game'in senaristi ve yönetmeni Hwang Dong-hyuk'un farklı projelerle meşgul olması. Bunun için Bela Bajaria, doğru yapının bulunması gerektiğini söylerken, öte yandan Squid Game, öyle kısa sürede çekilen bir yapım da değil.
Squid Game, aslında uzun metrajlı ve deneysel bir film. Yapımı ise neredeyse 10 yılı aşmış. Senaryosu 2008 yılında yazılan Squid Game, ilk etapta pek çok platformdan reddedilmiş. Ancak dünyamızın bugünkü haline dönüşümüyle beraber, Squid Game anlaşılır yapımlardan biri halini almış durumda. Yani Squid Game için "zamanının ötesinde bir yapım" demek hiç de güç değil. Eğer bu dizi o zamanlar izleyicilerle buluşsaydı, bu denli yankı bulmayabilirdi. O nedenle iyi bir etki için 2. Sezon için aceleci olmamalı, hatta belki de hiç beklemememiz gerekiyor. Zira Squid Game'in şu anki verdiği tat, tam tadında.
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