Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 için Ön Satışlar Başladı!

En iyi akıllı telefon inovasyonlarının mimarlarından Samsung, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy Z Flip3 5G, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds 2'nin Türkiye'de ön satışa sunulduğu duyurdu. İşte Fiyatları!

Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 için Ön Satışlar Başladı

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