Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3 için Ön Satışlar Başladı!

En son akıllı telefon teknolojisini avuç içine sığdıran Samsung Electronics, yeni nesil katlanabilir Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G akıllı telefonların ve diğer yenilikçi ürünlerinin Türkiye'de ön satışının başladığını duyurdu. Akıllı telefon meraklıları ve yenilikçi akıllı telefon teknolojisi tutkunları için 1 Eylül'de başlayan ön satışlar 21 Eylül gecesi saat 23:59'a kadar devam edecek. Galaxy Z Fold3 için S Pen Fold modelleri, Galaxy Watch 4, Watch 4 Classic ve Galaxy Buds Serisi'nin en hafif ve en küçük üyesi Buds 2 de bu ön satış kapsamında yer alacak.
Kullanıcıların günlük yaşamını iyileştirmek için tasarlanan ve gücünü teknolojiden alarak yeni bir paylaşım ve iletişim dünyasının kapılarını aralayan yeni cihazlar, Samsung'un DNA'sını merkeze alan yeni özelliklerle dolu. Yeni, katlanabilir Galaxy Z Serisi kendisinden önceki modellere kıyasla son derece gelişmiş, devrim niteliğinde özelliklere sahip. Çoklu görevi oldukça basit hale getiren daha büyük ekrandan serinin her bir ürününün ön planda olmasını sağlayan titiz tasarım özelliklerine kadar, Galaxy Z Serisi tüm unsurlarıyla akıllı telefon deneyimini baştan aşağı yeniden tasarlıyor.
Galaxy Z Fold3 5G: Güç ve verimlilik bir arada
Üretkenliklerini desteklemek ve her anı en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için geliştirilen Galaxy Z Fold3 5G, gücü ve verimliliği birleştirerek sürükleyici bir deneyim sunuyor. Tasarımı sayesinde kullanıcılar; yapılacaklar listesini daha kolay tamamlarken yeni nesil oyunlar, içerik görüntüleme, görüntülü konuşma ya da ihtiyaçları olan her şey için daha çok zaman ayırabiliyor. Z Fold3, aynı anda üç uygulamayı ekranda gösterebiliyor. Birden fazla şeyi aynı anda yapmayı seven günümüz kullanıcıları için ideal olan Z Fold3, katlanabilir cihazlarda bir ilk olan S Pen desteği sayesinde hareket halindeyken hızlı not almayı daha kolay hale getiriyor. Aynı zamanda telefonun ekranını ikiye bölerek, bir yarısını görüntülü konuşma, diğer yarısını da alt bölümde S Pen ile not almak için kullanmak mümkün oluyor. Böylece önemli şeyleri not almak için kâğıt kalem arama zahmeti artık sona eriyor. 7,6 inç ana ekranı ve ekran altı kamerasıyla cihaz, üretkenlikten performansa ve taşınabilir eğlenceye kadar her şeyi bir dokunuşla kullanıcının ayağına getiriyor.
Galaxy Z Flip3 5G: Tarzına önem veren kullanıcılar için
Galaxy Z Flip3 5G; daha cesur renkleri, şık görünümü ve trendlere ayak uyduran aksesuarlarıyla kullanıcıların kolaylıkla kendilerini ifade etmelerine ve stillerini ortaya koymalarına olanak tanıyor. Selfie çekmeyi de son derece zarif hale getiriyor. Kullanıcılar, telefonun kapağını kaldırarak Z Flip3'ün stüdyo kalitesine sahip kamera özellikleri ve Esnek Modu sayesinde anında göz alıcı selfieler çekebiliyor, 120Hz uyarlanabilir yenileme hızıyla fotoğraf paylaşmanın ve sosyal medyada gezinmenin keyfini çıkarabiliyor. Yeni Z Flip3, daha geniş kapak ekranı ile kullanıcılara her seferinde telefonun kapağını açmak zorunda kalmadan gelen aramaları eller serbest moda cevaplamanın, bildirim ve e-postaları okumanın çok daha kolay bir yolunu sunuyor. Bir katlanabilir cihaz olmanın ötesine geçen Z Flip3, stil ve fonksiyonu ideal bir dengede bir araya getiriyor.
Galaxy Buds2: Uzun saatler boyunca kullanılabilen bir kulaklık
Galaxy Buds Serisi'nin en hafif ve en küçük üyesi Buds2 sayesinde kullanıcılar artık kulaklarına daha rahat uyum sağlayan bir kulaklığı uzun saatler boyunca kullanabiliyor. Dinamik çift yönlü hoparlörle Buds2'nin zengin ve dengeli ses verme özelliği, keskin ve net tiz tonlar için tiz hoparlöre ve derin baslar için bas hoparlöre sahip.
Katlanabilir telefonda kalemle yazma deneyimi
S Pen Fold Edition ve S Pen Pro modelleri birinci sınıf tasarım özelliklerine ve Galaxy Z Fold3 ile mükemmel uyum sağlayan özel yüzey renklerine sahip. Yalnızca Z Fold3 ile eşleşen S Pen Fold Edition mükemmel bir yazma deneyimi sunuyor. S Pen Pro ise Bluetooth üzerinden eşleşerek Z Fold3 ve diğer Samsung Galaxy cihazları arasında geçiş yapabiliyor. S Pen Pro'da da uygulanan "S Pen'imi Bul" özelliği, kullanıcıların kaybettikleri S Pen'lerini SmartThings uygulaması üzerinden bulmalarını sağlıyor.
Baştan aşağı yeniden tasarlanan akıllı saatler
Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic ise uygulamalar arasında sorunsuz ve hızlı geçiş yapabilen güçlü yeni işlemci, daha berrak ve zengin görseller için daha yüksek çözünürlüğe sahip ekran, yeni ve geliştirilmiş donanım ve işletim sistemi (OS) ve uzun saatler yeten pil gücü kullanılarak baştan aşağı yeniden tasarlandı. Yeni Galaxy Watch 4 ve Watch 4 Classic'e çok sayıda sağlık özelliğinin yanı sıra vücut kompozisyonu gibi yeni özellikler eklendi. Yeni Galaxy Watch akıllı saat serisi ayrıca uygulamalar ve özellikler arasında sorunsuz entegrasyonun ötesine geçen özelliklere de sahip.
İzlemenin, oyun oynamanın, çalışmanın, fotoğraf çekmenin ve bağlanmanın en benzersiz ve yeni biçimlerine kapı aralayan yeni Galaxy Z Serisi'ndeki cihazlara erkenden sahip olmak için siz de ön sipariş verebilirsiniz. Galaxy Z cihazların ön satışı 21 Eylül gecesi saat 23:59'a kadar Samsung mağazaları ve yetkili çevrimiçi satış kanalları üzerinden devam edecek. Galaxy Z Fold3 5G'nin satış fiyatı KDV dâhil 21.999, Galaxy Z Flip3 5G'nin fiyatı ise KDV dâhil 11.999 TL. Üstelik eski telefonlarını getirenlere Galaxy Z Fold3 5G için 2.000 TL'ye, Galaxy Z Flip3 5G için de 1.000 TL'ye varan takas desteği verilecek. Ayrıca bu akıllı telefonları satın alanlara 1 yıllık Samsung Care+ Ekran Koruma Sigorta Hizmeti de hediye edilecek.
Galaxy Buds2 999 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Galaxy Watch 4 2.199 TL ve Galaxy Watch 4 Classic 2.799 TL'ye sipariş edilebiliyor.
Bunlara ek olarak kampanyaya katılan satış noktalarının herhangi birinden Galaxy Buds2, Galaxy Watch4 veya Watch4 Classic alan tüketiciler, kampanya koşullarını yerine getirmeleri kaydıyla Samsung markalı Duo Wireless Charger ürününde geçerli yüzde 50 indirime hak kazanacaklar.
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