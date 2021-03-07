Game Garaj'dan NVIDIA RTX3060 Grafik İşlemcili Yeni Notebook Serisi

2020 yılı başında Türkiye oyun pazarına hızlı giriş yapan Game Garaj, NVIDIA RTX 3060 grafik işlemcili notebook serisi Tracer modellerinin tanıtımını yaptı.

Game Garaj'dan NVIDIA RTX3060'lı Yeni Notebook'lar

Gücünü Intel 10. nesil i7 ve NVIDIA RTX 3060 grafik işlemciden alan Tracer serisi, 15.6" ve 17.3" panel boyutuna sahip 2 modelden oluşuyor. Her 2 modelde de 144Hz lik FHD IPS panel mevcut.  Ön yüz ve klavye yüzeyi ise metal yapıya sahip. İnce ve hafif bir tasarımı olan Tracer serisi, CPU ve GPU için birbirinden bağımsız bir soğutma çözümü sunuyor. Seri, ileride yeni modellerle daha çok seçeneğe kavuşacak. 

Tracer serisi, Game Garaj web sitesinden özelleştirilebilerek satın alınabiliyor. Depolama ve bellek birimleri kullanıcı tarafından sipariş esnasında yapılandırılabiliyor.  

Tracer serisi, 12.499 TL den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor.

Tracer

İşlemci: Intel i7-10750H

Grafik: NVIDIA RTX3060 Max-Q

Yonga seti: Intel HM470

LCD Panel: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, ince çerçeve

Bellek: Maks. 64GB (DDR4-3200)

Depolama: 1x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD, 1x 2.5" SATA HDD

Pil: 51Whr

Klavye: Tek renk (kırmızı) aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye

Ağırlık: 1.9kg

Boyutlar: 359 x 254 x 21.7 mm (GxDxY)

Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX201(802.11ax) + Bluetooth5.1

Tracer XL

İşlemci: Intel i7-10750H

Grafik: NVIDIA RTX3060 Max-Q

Yonga seti: Intel HM470

LCD Panel: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, ince çerçeve

Bellek: Maks. 64GB (DDR4-3200)

Depolama: 1x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD, 1x 2.5" SATA HDD

Pil: 51Whr

Klavye: Tek renk (kırmızı) Aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye

Ağırlık: 2.3kg

Boyutlar: 397 x 260 x 23.1mm (GxDxY)

Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX201(802.11ax) + Bluetooth5.1

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