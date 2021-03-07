Game Garaj'dan NVIDIA RTX3060 Grafik İşlemcili Yeni Notebook Serisi

Gücünü Intel 10. nesil i7 ve NVIDIA RTX 3060 grafik işlemciden alan Tracer serisi, 15.6" ve 17.3" panel boyutuna sahip 2 modelden oluşuyor. Her 2 modelde de 144Hz lik FHD IPS panel mevcut. Ön yüz ve klavye yüzeyi ise metal yapıya sahip. İnce ve hafif bir tasarımı olan Tracer serisi, CPU ve GPU için birbirinden bağımsız bir soğutma çözümü sunuyor. Seri, ileride yeni modellerle daha çok seçeneğe kavuşacak.
Tracer serisi, Game Garaj web sitesinden özelleştirilebilerek satın alınabiliyor. Depolama ve bellek birimleri kullanıcı tarafından sipariş esnasında yapılandırılabiliyor.
Tracer serisi, 12.499 TL den başlayan fiyatlara satışa sunuluyor.
Tracer
İşlemci: Intel i7-10750H
Grafik: NVIDIA RTX3060 Max-Q
Yonga seti: Intel HM470
LCD Panel: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, ince çerçeve
Bellek: Maks. 64GB (DDR4-3200)
Depolama: 1x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD, 1x 2.5" SATA HDD
Pil: 51Whr
Klavye: Tek renk (kırmızı) aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye
Ağırlık: 1.9kg
Boyutlar: 359 x 254 x 21.7 mm (GxDxY)
Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX201(802.11ax) + Bluetooth5.1
Tracer XL
İşlemci: Intel i7-10750H
Grafik: NVIDIA RTX3060 Max-Q
Yonga seti: Intel HM470
LCD Panel: 15.6" FHD (1920x1080), 144Hz, ince çerçeve
Bellek: Maks. 64GB (DDR4-3200)
Depolama: 1x M.2 NVMe PCIe Gen3 SSD, 1x 2.5" SATA HDD
Pil: 51Whr
Klavye: Tek renk (kırmızı) Aydınlatmalı, Türkçe Q Klavye
Ağırlık: 2.3kg
Boyutlar: 397 x 260 x 23.1mm (GxDxY)
Ağ: Intel Wi-Fi 6 AX201(802.11ax) + Bluetooth5.1
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