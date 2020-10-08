Game of Thrones'un 300 yıl öncesini anlatan dizi Fire and Blood'dan gelişme

Game of Thrones'un (Taht Oyunları) öncüsü olarak yayınlanması beklenen seri, TV'lere bir adım daha yaklaştı. George R.R. Martin'in Targaryen ailesi üzerine seçmelerinden oluşan Fire and Blood (Ateş ve Kan) kitabını temel alan House of the Dragon (Ejderha Evi) dizisi için artık başrol belirlenmiş durumda. HBO'nun yaptığı duyuruya göre Viserys Targaryen rolünü Paddy Considine üstlenecek.
Considine daha önce Hot Fuzz, The Borne Ultimatum, Peaky Blinders ve 2020 HBO dizisi The Outsider'da rol almıştı. Karakter özetine göre Viserys Targaryen "sıcak, kibar ve düzgün bir insan" ancak "iyi insanların mükemmel krallar olmaları gerekmiyor."
House of the Dragon dizisi The Game of Thrones'un zamanından 300 yıl öncesinde geçecek ve ilk sezonu için 10 bölüme karar verilmiş durumda. Dizinin temel aldığı kitap Fire and Blood 2018 yılında Martin tarafından yayımlanmıştı ve Martin'in Targaryen krallarının zaman çizgisini sunmayı planladığı iki ciltlik yayımın ilkini oluşturuyor.
House of the Dragon, ortak yapımcılar olarak Martin'i ve 2014 yılındaki Hercules ve 2018 yılındaki Rampage'ın yapımcısı Ryan Condal'ı isimlendiriyor. Condal ve altı Game of Thrones bölümünün daha önceki yönetmeni Miguel Sapochnik dizinin sorumluluğunu üstlenecek ve markanın ünlü sorumlu ikilisi D.B. Weiss ve David Benioff'un yerini alacaklar.
Henüz bir yayım tarihi bulunmuyor ancak HBO lideri Casey Bloys, Ocak ayında yaptığı bir açıklamada "en iyi tahminiyle" dizinin 2022 yılında yayımlanacağını söylemişti. Martin de geçtiğimi Ekim ayında Condal'ın şimdiden "ciddi miktarda yazım" yaptığını kendi sitesinde söylemişti.
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