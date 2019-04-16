Game of Thrones 8. Sezon 1. Bölüm İncelemesi!
Game of Thrones'un final sezonunun ilk bölümünü dilimiz dönüp elimiz elverdiğince değerlendirdik. (Spoiler'lara dikkat!)
- Barış Terun
Son yılların açık ara en sansasyonel ve en çok izlenen TV dizisi Game of Thrones, Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece, 4:00'de yayınlandı. "Winterfell" isimli bölüm, sadece Kuzay Amerika'da 22 milyondan fazla kişi tarafından takip edildi. Game of Thrones, dünya çapında 22 milyonun misli misli izleyiciye ulaştı.
Spoiler, spoiler, spoiler
Eğer serinin final sezonunun ilk bölümünü izleme fırsatına erişemediyseniz, söz konusu satırları okuyup okumamak sizin tercihinize bağlı. Biz, "Winterfell" isimli bölümü izleyip, bu incelemeyi değerlendirmenizi umuyoruz.
Spoiler - Kış Diyarı'nda neler oluyor?
Sekizinci sezonun ilk bölümünün sinematik olarak son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Daenerys Targaryen'in ordusunun Kuzey'deki savunma hattına katılma sahnesi fazlasıyla dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı. Söz konusu sahne, Kuzeyliler ve Güneyliler arasında her an bir krize sebep olacak gibi gözüküyor. Jon Snow'un tanımıyla hiç kimseye güvenmeyen Kuzeyliler soruna neden olacak gibi. Jon Snow'un "Kuzeyin Kralı" unvanını bırakması sorunları had safhaya taşıyor.
Sansa Stark, Dany'e karşı öfkeli ve alaycı bir tutuma sahip. Tüm ölüler kapısındayken, bu eylemin ne kadar mantıklı olduğunu anlayamadık. Zira Night-King ve ordusu herkesi öldürüp ardından ölüler ordusuna katarken, Sansa'nın yaptıkları anlamsız. Yine de Sansa'nın; kaynak tartışmaları mantık sınırında. Ne de olsa Dany'nin askeri gücü de yiyecek talep ediyor. Antipatik de olsa Sansa, bir gerçeğe işaret ediyor.
Jon Snow
Kraliçe ile ilişkisine değinmezsek, Ejderha Drogon'un bakışları Jon'un canını her anlamda sıkıyor. Jon'un arkadaşı Samwell Tarly, "Kimin Yedi Krallık'ın varisi" olduğunu, Jon'a söylüyor. Jon, "Ned Stark benim babam, babam" diye söylense de, unvanın doğruluğunu kabul eder bir tonda görünüyor.
Elbette buna ek olarak dizide pek çok gelişme oluyor. "Demir Donanma" gibi ögeler de bunların içerisinde... Ancak Jon-Arya, Jon-Bran gibi karakterlerin nihayet kavuşması ve Bran Stark'ın, geleceği görüp, kendisini sakat bırakan Jaime Lannister'ı beklemesi çarpıcı bir eylem. Jaime Lannister'ın canlandıran Nikolaj Coster-Waldau'nun performansı ise nefes kesici... Jaime ve sakat bıraktığı Bran finalde buluşuyor. Jaime'in akıbeti ise gelecek bölümde belli olacak. Kısacası ilk bölüm övgüleri hak ediyor.
Her ne kadar, ağır işleyen bir bölüm olsa da "Winterfell" eleştirmenlerden tam not aldı. Ne de olsa ilk bölümde Ak Gezenler ve karşıtlarının savaşı beklenemezdi. Game of Thrones'un final sezonunun ilk bölümünde şunu kolayca anladık: Ya birlikte savaşırlar, ya da düşüp ölülerin arasına katılırlar.
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