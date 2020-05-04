Game of Thrones'un efsane yıldızı 501 kg ile deadlift dünya rekoru kırdı!

Game of Thrones'ta Mountain (Dağ) adlı karakteri canlandırmıştı Hafthor Björnsson. Dev adam, cumartesi günü dünya rekoruna imza attı. Hafthor Björnsson, tam tamına 501 kg ağırlık kaldırarak deadlift dünya rekorunu kırdı.
Bir önceki rekor, 500 kg ağırlık ile Eddie Hall adlı kişiye aitti.
Rekor kıran bu kaldırışı izlemek nefes kesiciydi. Björnsson'un formu başından sonuna kadar muhteşemdi ve ağırlığı kaldırdıktan sonra tepe noktasında çok kararlı bir şekilde kalabildi. Ağırlık kaldıran birçok kişi kişisel bir rekor denediklerinde tepe noktasında yalpalar, ancak 31 yaşındaki Björnsson adeta kaya gibiydi.
Ağırlık kaldırma etkinliği, sadece 364.000 kişilik küçük nüfusa sahip, diğer Avrupa ülkelerinden daha hafif sosyal uzaklaştırma tedbirleri ile hareket eden İzlanda'da gerçekleşti. (20'den fazla insanın Pazartesi gününe kadar bir arada bulunması yasaklandı; bu etkinliğe kaç kişinin katıldığı belli değil, ancak görüntülerde spor salonunun fazla dolu olmadığı görülüyor.) Ülkede sadece 10 COVID-19 ölümü bildirildi; İzlanda, kitlesel testleri ve temasları izlemeyi erkenden uygulamaya koymuştu.
NEFES KESEN REKOR ANINI İZLEYİN:
Björnsson sahneye çıkmadan önce, bu olay yorumcular tarafından koronavirüs krizinin ortasında dört gözle beklenecek bir şey olarak tanımlandı.
Rekoru kırmadan önce Björnsson, 420 kilogram ve 465 kilogram kaldırarak ısındı, böylece o gün üç turda toplam 1.386 kilogram kaldırmış oldu.
Dünya rekorunu kırıp karısını öpmek ve soğumak için birkaç dakika ayırdıktan sonra Björnsson, dünyada olup biten her şeye rağmen bu rekoru deneme fırsatı bulduğu için minnettar olduğunu söyledi.
"Sadece bu inanılmaz, ağırlığı kaldırmakla kalmadım, aynı zamanda kendimi harika hissediyorum" dedi. "Bugün daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum ama bunun anlamı ne? Bundan memnunum."
Björnsson ayrıca, daha uzun bir halterle yapılan elephant bar deadlift için dünya rekorunu elinde tutuyor ve 2018'de Dünyanın En Güçlü Adamı yarışmasını kazandı.
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