Game of Thrones Final İncelemesi!
Yaklaşık 10 yıllık serüven sona erdi ve Game of Thrones'un final bölümü yayınlandı. Peki bu bölüm ne kadar iyiydi? Değerlendirdik!
- Barış Terun
Televizyon tarihinin son yıllardaki en sansasyonel dizisi Game of Thrones'un son bölümü yayınlandı. Eğer bölümü izlemediyseniz, yazımızı okurken dikkatli olmanızı öneriyoruz. Zira söz konusu yazı, bolca spoiler içeriyor.
Öncelikle Game of Thrones'un 73. yani final bölümü, sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 milyona yakın izleyiciyi ekran başına kilitledi. Muazzam reyting değerlerine ulaşsa da, "Iron Throne" isimli bölüm Rotten Tomaetos'tan 48/100, IMBD okuyucularından 4.4/10 gibi puanlar elde edebildi. Bu Game of Thrones'un bir bölümüne verilen açık ara en düşük puan... Hatta bütçesi düşünüldüğünde, tarihin en düşük rakamlarından biri olduğunu dahi söyleyebiliriz.
Bölüm Tyrion Lannister'ın King's Landing'deki gezintisi ile başlıyor. Sahne, sinematik açıdan başarılı ve kıyımı güzel bir şekilde yansıtıyor. Ne var ki sahneler, Türk dizilerindeki aşırı uzun bakışma sahneleri andırıyor ve gereğinden fazla sürüyor. 80 dakikayı aşan bir bölümün yaklaşık 10 dakikasının yürüyüş temelli olması can sıkıyor. Snow ve Tyrion arasındaki diyaloglar da abartılı.
Ardından karşımıza mantık hataları çıkmaya başlıyor. Lekesizlerin gözlerini her an üzerine diktikleri Jon Snow, elini kolunu sallayarak "ihanet" suçlaması ile yargılanan Tyrion Lannister'ı ziyaret ediyor ve hatta Kraliçe'nin yanına tam takım silahları ile girebiliyor. İzleyiciler, "Ne oluyor buralarda?" nidaları ile dizinin gidişatını sorgulamaya başlıyor. Bu anda garip, "Hamlet Vari" bir vaka yaşanıyor. Drogon'un eylemi ise bölümün açık ara en güzel sahnesi oluyor. Drogon, Demir Tahtı eritirken, en önemli mesajı veriyor: "Tahtınıza lanet olsun'."
Maalesef bu noktadan sonra bile tutarsızlıklar devam ediyor. Dizinin en fevri karakteri Grey Worm, her ne hikmetse bir bilgeye dönüşüyor ve Jon Snow'u pazarlık kozu olarak elinden tutmaya karar veriyor. Oysa ki Grey Worm Jon Snow'dan oldum olası nefret etmişti ve Snow, Grey Worm'un değer yargılarına göre olabilecek en büyük suçu işliyor. Fanatik asker bir anda diplomata dönüşüyor.
Konsey sahnesinde bazı özensizliklere şahit oluyoruz. Dikkatli izleyiciler, Samwell Tarly'in ayağının arkasındaki pet şişe suyu fark ettiler. Bu Kara Murat serisinde kol saati takan figüranlar ile benzeşen bir hata. Yapımcılar ve yönetmenlerin bunu gözden kaçırmaları, çekimlerin aceleye getirildiğini düşündürüyor. Tahtın asıl varisinin sürgüne gönderilmesi, Bran Stark'ın kendisinden nefret ettirecek planları ve konsüldeki geyik muhabbeti benzeri tartışmalar da tepki topluyor.
Finalden sonra bir imza kampanyası başlatıldı ve 1.5 milyonu aşan kişi, serinin son sezonunun yeniden ve doğal olarak farklı bir senaryoyla çekilmesi yönünde imza verdi. George R.R. Martin'in de hoşnutsuzluğunu dile getirdiği iddia ediliyor.
Son bölümün müzikleri ise her zamankinden daha büyüleyici... Efektler ve oyunculuklar (Sansa Stark, Arya Stark, Tyrion Lannister, Brienne Of Tarth, Jon Snow, Daenrys Targeryen) da tam puan alıyor. Game of Thrones'un final bölümü, acemilik dönemindeki Shakespeare eserlerini andırıyor. Fikir güzel ama işleyiş için aynı şeyi söylemek imkansız. Yapımcı ve yönetmenlik koltuklarında oturan ve yakın zamanda yeni Star Wars üçlemesinin başına geçecek David Benioff ve D.B. Weiss ne yazık ki sınıfta kalıyorlar.
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