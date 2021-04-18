Game of Thrones Final Sezonu Yeniden mi Çekilecek?

Yıllar boyunca hayranlarını televizyon ekranına kilitleyen ünlü dizi Game of Thrones, son sezonu ile tam bir hayal kırıklığı yaratmış ve hayranlarının eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Game of Thrones dizisine hayat veren George RR Martin ve HBO, dizinin bitiminden sonra da uzun süre son sezon hakkında tartışmaların odağında kalmıştı. Ancak tüm bunlara karşın gelen yeni bir haber, yine de heyecanlandırmaya yetti.
Winter is coming.— Game of Thrones (@GameOfThrones) April 14, 2021
Game of Thrones'un resmi Twitter hesabından yapılan "Winter is coming" paylaşımı, pek çok kişi tarafından ünlü serinin son sezonunun baştan çekileceği şeklinde yorumlanırken, pek çok kişi de bu söylemi tiye aldı. Tweet'in altına 11 bini aşkın yorumda bulunulurken, bunlar arasında dizinin ne zaman baştan çekileceğini soranlardan, gönderiyi alay konusuna çevirenlere kadar pek çok kişinin yorumu yer alıyor.
Winter was coming for 7 fucking years and then disappeared in 15 minutes. Nobody fucking cares anymore. If you can give Zack Snyder $100 million for Justice League, u can remake season 8. https://t.co/UMdP2xBFY5— Froste ?? (@Froste) April 14, 2021
7 yıl boyunca bekledikleri kışın 15 dakika içinde gözden kaybolmasına değinen bir kullanıcı, artık kimsenin Game of Thrones'u umursamadığını söylerken, HBO'nun ancak Zack Snyder'a 100 milyon dolar verirse 8'inci sezonu baştan çekebileceğini söylemiş.
Never before have I seen a series nose dive so hard and be abandoned by its fans and viewers. I'm currently re-watching the show and it physically hurts to know how unrewarding the finale is. If y'all can revive this franchise, it would be a miracle— Saberspark (@Saberspark) April 14, 2021
@Saberspark ise özetle bu dizinin yeniden canlandırılabilmesin ancak mucize olabileceğini söylemiş.
Sizin yorumlarınız neler? Sizce Game of Thrones 8. Sezonu baştan çekilir mi?
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