Game of Thrones İçin 9.Sezon Bahsi Başladı!
Sizce Game of Thrones'un dokuzuncu sezonu çekilir mi? Böyle düşünenler için zengin olma şansı, bahis sitelerinde gün yüzüne çıktı!
- Levent Öztürk
HBO'nun rekorlar kıran dizisi Game of Thrones'un Pazar günü yayımlanan finali, pek çok hayranın bu epik hikayenin gerçekten sonunun gelip gelmediğinden emin olmamasına sebep oldu. Her ne kadar firma ve dizi ile alakalı olan herkes açık bir şekilde dizinin bittiğini belirtiyor olsa da, daha fazlasını isteyen (ya da başarılı dizinin gerçekten bu şekilde bitmesi kabul edemeyen) izleyiciler artık dizinin devamı için iddiaya girerek para yatırma seçeneğine sahipler.
Birleşik Krallık bahis sitesi Boyle Sports, HBO'nun Dünya'yı şaşırtarak Demir Taht (veya Taht'tan arta kalanlar) için savaşı dokuzuncu bir sezon ile devam ettireceğine yönelik bahisleri başlatmış durumda.
En iyimser bakış açısıyla bile zor olduğu söylenebilecek (ya da daha gerçekçi olarak imkansız) bir dokuzuncu sezon için sitenin önerdiği oran 1'e 50. Görünene göre bu bahsin arkasındaki düşüncenin bir kısmı, dizinin final sezonunun tekrar çekilmesi için başlatılan online imza kampanyası oluyor. Change.org imza kampanyası, HBO'nun David Benioff ve D.B. Weiss'in yeni yazarlar ile değiştirmesini istiyor.
Boyle Sports sözcüsü Sarah Kinsella da yapılan bir açıklamada "imza kampanyasına katılan 1.3 milyon (ve artmaya devam eden) kişinin tamamı, yeni bir (sezon) ve farklı bir sonuç görmeye mutlu olacaktır. Biz de, bu ihtimali bahse konu etmekten mutluluk duyuyoruz" cümlesini kurdu...
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