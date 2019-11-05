Game of Thrones için Çok Kötü Bir Haber!

Game of Thrones evreni için "nereden nereye" dersek, gerçekliği fazlasıyla yansıtan bir ifade kullanmış oluruz. Game of Thrones'un final sezonu, onlarca milyon kullanıcı için hayal kırıklığı yarattı. Daha da fazla izleyici içinse alarm çanlarının çalmasına neden oldu.
Şimdi de, Game Of Thrones cephesinden oldukça kötü haberler geliyor. Evrenin geçmişini yansıtacağı konuşulan dizilerden biri, resmi olarak rafa kaldırıldı. Baş rolünde Naomi Watts'ın yer alacağı ve son sezonun 300 yıl öncesinde geçen proje iptal edildi. Maalesef Ak Gezenler'in geçmişini konu alan senaryo asla televizyon veya dijital platformlara yansımayacak. Herkesin merak ettiği doğuş hikayesi, es geçilecek.
Daenrys soyunun hikayesi ve Ejderhalar hakkındaki senaryoların ise beyaz cama yansıması halen bekleniyor. Deli Kral'ın nasıl delirdiğine ve bu aşamada krallığın nasıl dağılıp, Baratheon ailesinin hükmüne maruz kaldığı, umut ederiz ki Game of Thrones'un geçmişini yansıtacak.
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