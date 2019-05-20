Game of Thrones İçin İmza Kampanyası
Game of Thrones'un final sezonunu beğenmeyen ve yeniden çekilmesini isteyenler, şimdi de imza kampanyası düzenliyor!
Game of Thrones'un final sezonu izleyicilerini ikiye ayırmıştı. Üstelik popüler dizinin gelen her yeni bölümü, hayranlarının sinirlerini daha da bozuyor gibi görünüyor. Durumdan gayet rahatsız olan bu kitle, şimdi Change.org'da sekizinci sezonun "işi bilen yazarlarla" tekrar yazılıp çekilmesi için imza kampanyası başlattı. Şu an itibariyle kampanya, 1,1 milyon kişiyi geçmiş durumda.
Dilekçeye göre "David Benioff ve D.B. Weiss, dayanacak hiçbir kaynak materyal olmadığında (yani kitaplar) ne kadar beceriksiz yazarlar olduklarını kanıtladılar."
İmza kampanyası, dördüncü bölüm olan "The Last of the Starks" ile başlamıştı. Cuma günü kampanyayı başlatan Dylan, daha uzun bir açıklama yaptı ve HBO'nun yepyeni bir sezon çekmesini beklemenin makul olmayabileceğini, kampanyanın amacının HBO'ya "hayal kırıklığı ve hüsran" mesajı vermek olduğunu söyledi.
"Dünyada korkunç şeyler oluyor ve benim gibi insanlar, Star Wars ve Game of Thrones gibi şeylere kaçma ihtiyacı duyuyor" diyen Dylan, şöyle devam etti:
"Biz hayranlar olarak bu seriye bolca tutku ve zaman ayırdık. Sezon 2'den beri fanatik biçimde izliyorum. Tüm kitaplarını okudum ve gelecek ikisini hevesle bekliyorum. Bu hikayeyi seviyorum ve çoğunuz gibi, geçen sezonun (doğruyu söyleyelim, Sezon 7 de dahil) böyle olduğunu görmek beni mahvetti."
HBO'dan kampanya ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
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