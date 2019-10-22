Game Of Thrones Yıldızından İtiraf Geldi!
Game of Thrones'ta Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke, dizinin çok eleştirilen finali hakkında ilginç bir açıklama yaptı!
- Barış Terun
Game of Thrones veya Türkçe ismiyle Taht Oyunları, pek çok sürprize gebe oldu. Ak Yürüyenler'in son derece anlamsız şekilde ilerleyen hikayesi ve hatta sinema-film-dizi severlerden aldığı düşük notlarla Game Of Thrones, fazlasıyla eleştirilen bir sona imza attı.
Serinin yıldızları arasında yer alan Emilia Clarke, Daenerys Targaryen'i canlandırmıştı. Son bölüm pek çok eleştirmen ve izleyici tarafından yerden yere vurulsa da; dünya çapında 20 milyon kişi tarafından takip edildi.
Daenerys Targaryen'i canlandıran Emilia Clarke ise, izleyicilerden ziyade yapımcılara yüklendi. Clarke, "Son sezonumuz ve dizimizin son ayağı fazlasıyla mantık içeriyordu. Mantıklı olması 'üzücü' olacağı anlamına gelmese de; işler böyle yürüdü. Bence herkes elinden gelenin fazlasını yaptı. Zaten hiçbir şekilde, herkesin mutlu olacağını iddia etmedik. Serinin bu şekilde sona ermesinden ben de son derece mutsuzum. Lakin final sezonumuz bazıları için uygundu. Çoğunluğu oluşturan, Dünyadaki milyonlarca kişi bize tepki gösterdi. Size gerçeği açıklayayım: Diziyi en mutlu sonla bitirsek bile bize tepki gösterecek kişi sayısı azımsanacak düzeyde olmayacaktı" ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın