Game of Thrones'tan Yeni Kareler Yayınlandı!
Game of Thrones'un sekizinci ve final sezonunun çekimlerinden, birbirinden ilginç fotoğraflar sızdırıldı.
- Barış Terun
Game of Thrones'un merakla beklenen sekizinci ve final sezonuna sadece ama sadece iki ay kaldı. HBO; çeşitli Teaser'ler yayınlasa da, fragman yayınlamaktan şimdilik kaçınıyor. Lakin HBO, çok sayıda fotoğrafı paylaşmakta da herhangi bir beis görmüyor.
HBO, filme ait yepyeni kareler yayındadı. Söz konusu fotoğraflarda; Cersei Lannister (Lena Headey), Arya Stark (Maisie Williams), Tyrion Lannister (Peter Dinklage), Sansa Stark (Sophie Turner), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Jon Snow (Kit Harrington), Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), Brienne of Tarth (Gwendoline Christie), Bran Stark (Isaac Hempstead Wright), Samwell Tarly (John Bradley), Varys (Conleth Hill), ve Davos Seaworth (Liam Cunningham) gibi figürler yer alıyor.
Game of Thrones'un sekizinci sezonunun ilk bölümü, 14 Nisan 2019'da HBO'da, serinin tutkunları ile buluşacak. Jorah Mormont'u canlandıran Iain Glen, kısa süre önce yaptığı açıklamada final sezonunun tüm bölümlerinin 60 dakikayı aşacağını müjdelemişti. Söylentilere göre dizinin ilk iki bölümünün toplam süresi 120 dakikayı aşarken, kalan dört bölüm ise sinema filmlerine taş çıkartacak biçimde en az 80 dakika sürecek.
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