Game of Thrones'un Çıkış Tarihi Değişmiş Olabilir
Çoğumuzun zaman öldürdüğü Game of Thrones'un yayın tarihi beklediğimizden biraz ileri alınmış olabilir!
Huffington Post'un dizinin görsel efekt süpervizörü Joe Bauer ile yaptığı bir röportajda, Emmy Ödülleri ve dizinin bu ödül için uygunluğu ile ilgili olarak konuşuldu. Bu sırada Bauer ilginç bir şey söyledi: "İki yıl içinde Sezon 8 çalışmamız ile (Emmy Ödülleri'ne) hak kazanacağız."
Bu Emmy'ye nasıl hak kazanıldığını bilmeyen insanlar için ekstra anlam içermeyen bir söz olsa da, nasıl sistemin çalıştığını bilen insanlar için ilginç. Çünkü bir dizinin önümüzdeki yılki Emmy'ye aday olması için, bölümlerinin çoğunun 31 Mayıs'a kadar yayınlanması gerekiyor. Bu yüzden, eğer Game of Thrones 2020'ye kadar aday seçilemeyecekse, bu 31 Mayıs'a kadar altı bölümünün çoğunu yayınlanmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle, Nisan 2019 tarihli bir ilk yayın tarihi tamamen ihtimal dışında görünüyor.
Bauer, "Sezon 8 için çalışmalarımıza 2019'un Mayıs ayına kadar devam edeceğiz, yani sekiz ya da dokuz ayımız daha var" diye ekledi. Yani buradan başlangıç tarihi Mayıs ayı sonlarında veya Haziran başlarında olacak anlamı çok daha net şekilde çıkarılabilir.
Bu sözler herhangi bir şekilde HBO tarafından onaylanmadı. HBO'nun programlamadan sorumlu müdürü Casey Bloys ise daha önceki bir açıklamada dizinin çıkış tarihi için 2019'un ilk yarısını hedeflediklerini söylemişti.
Yavuz Alp Şimşek
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