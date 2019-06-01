Gartner: Telefon Satışları İlk Çeyrekte Düşüşte
Yeni bir rapor, telefon satışlarının 2019'un ilk çeyreğinde de üreticileri mutlu edemediğini söylüyor!
Araştırma firması Gartner, akıllı telefon satışlarının birinci çeyrek itibariyle dünya çapında yüzde 2,7 gerilediğini açıkladı. Gartner'ın raporuna göre gerilemenin nedeni, telefonlardaki yenilikçiliğin azalması ve üst seviye telefonların fiyatlarının artması.
Rapor, en çok telefonun ABD ve Çin'de satıldığını, buna karşın ABD ve Çin'deki satışların ilk çeyrekte sırasıyla yüzde 15,8 ve yüzde 3,2 gerilediğini söylüyor. Gartner'dan araştırma direktörü Anshul Gupta'ya göre üst seviye akıllı telefonlara olan talep, temel akıllı telefonlara olan talepten aşağıda kaldı. Bu ise Samsung ve Apple gibi üst seviye telefonlara odaklanan markaları etkiledi.
Rapordan ilginç bir bilgi, Huawei'nin ikinci sıradaki yerini korumuş olması. Firmanın pazar payı önceki yıla göre 5,2 puan artarak 2019'un birinci çeyreğinde yüzde 15,7'ye yükseldi. Huawei'nin başına son gelenlerden sonra bu konumunu korumayı başarıp başaramayacağı merak konusu.
Oppo ve Vivo'nun da sevkiyatları artarken Samsung ve Apple'ın sevkiyatlarının düştüğü gözleniyor. Amiral gemileri 1.000 doların üzerinde fiyata sahip olan Samsung ve Apple'ın satışlarının gerilemesi şaşırtıcı değil. Birkaç senelik kontratla bile satılsa bu telefonlar, çoğu kullanıcı için aşırı derecede pahalı. Xiaomi ise kendisinden 200.000 cihaz fazla satan Vivo'dan dolayı ilk beşte görünmüyor.
Telefon üreticilerinin katlanabilen telefonları uygun bir fiyata satıp satamayacağı merak konusu. Şu an çoğu kullanıcı, mevcut telefonundan memnun görünüyor ve yükseltmek için ciddi paralar harcamayı düşünmüyor. Katlanabilen telefonlar, daha uygun bir fiyatla gelirse bu kullanıcıların fikrini değiştirebilir.
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