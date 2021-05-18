GeForce NOW Kütüphanesine 15 Yeni Oyun Eklendi

GeForce NOW kütüphanesi sürekli genişlemeye devam ediyor. Experiment 101 ve THQ Nordic'in çok beklenen kıyamet sonrası Kung-fu masalı Biomutant 25 Mayıs'ta PC'de (Steam) piyasaya sürüldüğünde GeForce NOW'a da geliyor.
Cihazlar Arası Macera
Biomutant piyasaya çıktığında GeForce NOW oyuncuları, maceralarını Chromebook, Mac veya mobil cihazlar gibi neredeyse tüm cihazlarda yanlarında taşıyabilecek.
Biomutant'ın yayıncısı THQ Nordic'in Halkla İlişkiler Yöneticisi Florian Emmerich, "GeForce NOW'un bu sürekli gelişen tüylü yaratığın ve yemyeşil oyun dünyasının daha fazla oyuncuyla buluşmasına aracı olmasından mutluluk duyuyoruz. Artık oyuncular, bilgisayarları en yeni ve en iyi olmasa bile onlar için sakladığımız her şeyi keşfedebilirler" dedi.
GeForceNOW kütüphanesine eklenen oyunların tam listesi:
- Hood: Outlaws & Legends (Steam ve Epic Games Store'de dünyayla aynı anda)
- Battlefleet Gothic: Armada (Steam)
- Bridge Constructor Portal (Steam)
- Child of Light (Ubisoft Connect)
- DoDonPachi Resurrection (Steam)
- Hyperdrive Massacre (Steam)
- MotoGP™21 (Epic Games Store)
- Move or Die (Steam)
- Ostriv (Steam)
- Outland (Steam)
- Space Crew (Steam)
- Three Kingdoms: The Last Warlord (Steam)
- Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy (Steam)
- When Ski Lifts Go Wrong (Steam)
Yeniden GeForce NOW'da:
- The Wonderful 101: Remastered (Steam)
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