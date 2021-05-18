GeForce NOW Kütüphanesine 15 Yeni Oyun Eklendi

GeForce NOW kütüphanesi sürekli genişlemeye devam ediyor. Experiment 101 ve THQ Nordic'in çok beklenen kıyamet sonrası Kung-fu masalı Biomutant 25 Mayıs'ta PC'de (Steam) piyasaya sürüldüğünde GeForce NOW'a da geliyor.