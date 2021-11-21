GeForce NOW Kütüphanesine Bu Hafta 8 Yeni Oyun Ekleniyor

Oyuncular ve müzik severler de bu hafta Core oynayarak ve Oberhasli'nın dijital dünyasını ziyaret ederek harika bir eğlence deneyimi yaşayabilirler. Oyuncular ayrıca beklenen deadmau5 "Encore" konseri ve etkinliğin de tadını çıkarabilecekler.
Bu hafta GeForce NOW kütüphanesine eklenen yeni oyunların listesi:
- Combat Mission Cold War (16 Kasım'da Steam'de)
- The Last Stand: Aftermath (16 Kasım'da Steam'de)
- Myth of Empires (18 Kasım'da Steam'de)
- Icarus (19 Kasım'da Steam'de beta haftasonunda)
- Assassin's Creed: Syndicate Gold Edition (Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Japonya ve Güney Kore) (Ubisoft Connect)
- Core (Epic Games Store)
- World of Tanks (Steam)
- Lost Words: Beyond the Page (Steam)
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın